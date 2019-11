Risikerer åtte års utestengelse

Den meritterte kinesiske svømmeren Sun Yang (27) risikerer opptil åtte års utestengelse, hvis det internasjonale antidopingbyrået WADA får gjennomslag for maksimal straffeutmåling. Det skal være en åpen høring i idrettens høyesterett (CAS) på fredag. Kineseren, som tidligere har vært utestengt for brudd på dopingreglementet, skal ha sabotert en dopingtest. Yang har vunnet OL-gull tre ganger, men står i fare for å bli diskvalifisert fra neste års OL i Tokyo.