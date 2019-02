Ringen sluttet for Svindal: – Jeg håper det blir en kul avslutning

Førstkommende lørdag avslutter Norges alpinstjerne en lang og innholdsrik karriere når han kjører utforrennet i VM.

Ringen er dermed på mange måter sluttet. Svindal tok sine første VM-gull nettopp i Åre i storslalåm og utfor.

– Jeg håper det blir en kul avslutning. Prikken over i-en er at jeg skal kjøre fryktelig fort, sier han til NRK.

Det var til slutt Aksel Lund Svindals vonde kne som satte en endelig stopper for karrieren. 36-åringen forteller at tanken på å legge opp har fått modne sakte, men sikkert i løpet av denne sesongen.

I Kitzbühel tok han den endelige avgjørelsen om å legge opp. Svindal fikk så store smerter i kneet etter trening at han valgte å droppe rennet.

– Jeg angrer fortsatt ikke, det føles riktig, sier Svindal om beslutningen.

– Best i verden

Til tross for kneproblemene, stiller han ikke til start i sitt siste VM uten ambisjoner om å vinne. Onsdag er første mulighet i herrenes super-G.

Der stiller Norge med Svindal, Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted.

– Det er vanskelig å si at jeg er sjanseløs, for jeg er jo ikke det på noen som helst slags måte. Det er et renn som jeg tror blir ganske tight. Jeg tror det er forholdsvis mange av dem som stiller til start som kan vinne. Så mange som 10 stykker og av dem er det tre nordmenn, mener Svindal.

TAKKER AV: Også Lindsey Vonn gir seg etter VM. Foto: Gabriele Facciotti / AP

– Hva vil du savne mest når du legger opp?

– Den følelsen du har når du reiser rundt i verden og forbereder deg og faktisk er blant de beste i verden sammen med en gjeng kompiser – det er nok noe jeg ikke får oppleve så mange ganger i livet, sier han.

– En ting er å være i verdensklasse, det er noe annet å være best i verden. Det har vi faktisk vært over en lang stund. Et lag som har vært best i verden, ikke hver gang, men ganske ofte. Så ofte at vi med hånden på hjertet kan si at vi kan være best i verden når det gjelder.

Takkes av med fest

Det er for øvrig ikke bare Aksel Lund Svindal som takker av i Åre.

Superstjernen Lindsey Vonn har annonsert at også hun gir seg etter VM. Søndag kjører hun sitt siste utfor, og senere på kvelden har Head planlagt en storslagen fest for å takke av de to alpinstjernene.

– Så mandagen blir nok helt sikkert bra, ler Svindal.

NB: VM begynner tirsdag med super-G for kvinner kl 12.30.

MØTTE PRESSEN: Trener Christian Mitter, Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud under en pressekonferanse i Åre mandag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Disse er tatt ut for Norge:

Kvinner:

Ragnhild Mowinckel

Kristin Lysdahl

Thea Stjernesund

Kajsa Vickhoff Lie

Mina Fürst Holtmann

Kristine Gjelsten Haugen

Menn:

Aksel Lund Svindal

Kjetil Jansrud

Aleksander Aamodt Kilde

Adrian Smiseth Sejersted

Henrik Kristoffersen

Leif Kristian Nestvold Haugen

Sebastian Johan Foss Solevåg

Jonathan Nordbotten

Rasmus Windingstad

