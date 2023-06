Riises Avaldsnes rystet Vålerenga

Bekreftet: Benzema klar for al-Ittihad

Karim Benzema takket tirsdag ettermiddag for seg i Real Madrid etter 14 år i den spanske hovedstaden. Nå er det bekreftet at den franske stjernen har signert for den Saudiarabiske klubben al-Ittihad.

Det bekrefter klubben på sosiale medier.

– Jeg ser fram til å se dere i Jeddah, sier Benzema i en kort melding.

Franskmannen vant Ballon d'or i fjor og har vunnet Mesterligaen fem ganger, og La Liga fire ganger. Han endte til slutt med 353 mål for den spanske storklubben.

Nå følger han altså tidligere lagkompis Cristiano Ronaldos fotspor og fortsetter karrieren i den pengesterke ligaen i Saudi-Arabia. Ifølge spanske Marca vil kontrakten være verdt utrolige 100 millioner euro i året. Det vil gjøre Benzema til en av de best betalte fotballspillerne i verden.