Riises Avaldsnes beheld plassen i Toppserien

Haug herjet i Liverpool-målfest – Maanum-scoring for Arsenal

Sophie Román Haug leverte en scoring og to målgivende pasninger for Liverpool i 4-0-seieren over Brighton. Frida Maanum scoret for Arsenal.

Haug var nest sist på ballen i forkant av både 2-0 og 3-0, før hun selv fastsatte resultatet på overtid mot «norske» Brighton. Landslagskollegaene Guro Bergsvand, Maria Thorisdottir og Elisabeth Terland startet for motstanderlaget.

Liverpool ligger på 4.-plass med 14 poeng i den engelske superligaen.

Også landslagsspiller Frida Maanum tegnet seg på scoringslisten i 3-1-seieren over West Ham. Nettkjenningen kom allerede etter to minutter.

Arsenal ligger på 2.-plass med 19 poeng. Det er tre poeng opp til serieleder Chelsea. Maren Mjelde startet for tittelforsvareren da Leicester ble slått 5-2 søndag. Guro Reiten var ikke med i kamptroppen for de blåkledde. (NTB)