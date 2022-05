Riise var på vei mot bragd – raknet på overtid

Avaldsnes så lenge ut til å sikre uavgjort mot Brann, men på overtid sikret Tuva Hansen 2-1-seier for serielederen i Toppserien.

Brann måtte virkelig kjempe for tre poeng, noe som ikke var tilfellet da laget rundspilte Avaldsnes og vant 10–0 for to uker siden.

John Arne Riises kvinner forsvarte seg heroisk mot slutten, men klarte ikke å avverge at Hansen banket inn den avgjørende scoringen da et innlegg endte hos 24-åringen to minutter på overtid.

Cille Nilssen sendte Avaldsnes i føringen med et flott skudd fra 17 meter etter 20 minutter spilt. Skuddet traff pannebrasken til Brann-stopper Guro Bergsvand, noe som muligens var avgjørende for at ballen endte i mål.

Brann slo derimot tilbake noe før pause. Svakt forsvars- og keeperspill gjorde at Elisabeth Terland til slutt fikk satt inn utligningen, og i det 92. minutt var snuoperasjonen et faktum. (NTB)