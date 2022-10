– På papiret er det et lag vi skal være jevne med. Det har vi ikke vært i nærheten av å være, konkluderte NRK-ekspert Carl-Erik Torp i pausen.

Norge fikk storfint besøk da Brasil gjestet Ullevaal-matta til privatlandskamp. Men uten en skadet Ada Hegerberg, fikk Norge det tungt mot de brasilianske stjernene. I løpet av den første omgangen hadde ikke Norge skapt en eneste sjanse, mens Brasil hadde tatt ledelsen.

Reduseringen til Celin Bizet etter pause skulle hjelpe lite, for Brasil scoret både én, to og tre ganger til. Beatriz ble oppgjørets store spiller med to mål – i kampen Norge til slutt taper 1–4.

MATCHVINNER: Beatriz scoret to mål for gjestene. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det koker litt

Det er det første nederlaget til Hege Riise som norsk landslagssjef, som utrrykte at hun ønsket å møte tøffere motstand før kampen.

– Det var det vi var ute etter, og få referanser på det høyere nivået. Det får vi i dag så det holder. Det er referanser som vi skal strekk oss etter. Så håpet vi at ikke resultatet skulle se sånn ut, sa Riise til NRK etter kampslutt.

Scoringen til Bizet var Norges eneste skudd på mål, i det som var en sjansefattig affære fra norsk side. Norges målscorer fyrte seg kraftig opp like før slutt etter en duell med Brasils Tainara. Det resulterte i gult kort.

– Sånt skjer. Vi fyrer oss opp begge to og det blir en liten duell. Det koker litt, men det var litt fortjent med det gule kortet, sa spissen til NRK.

NEDERLAG: Hege Riise måtte se sine landslagskolleger gå på et småpinlig nederlag på hjemmebane mot Brasil. Du trenger javascript for å se video. NEDERLAG: Hege Riise måtte se sine landslagskolleger gå på et småpinlig nederlag på hjemmebane mot Brasil.

Tungt i debuten

Sunniva Skoglund fikk sin første A-landskamp i kampen mot Brasil, og fikk en rolig debut innledningsvis.

Stabæk-keeperen hadde kontroll på det meste som ble sendt hennes retning en god stund, men rett før pause skulle nullen sprekke.

Adriana Leal førte bortelaget opp i ledelsen etter et fint angrep assistert av Beatriz.

– Det er et fantastisk angrep. De norske forsvarerne kommer ikke tett nok oppi. Det er vanskelig for Skoglund å stoppe den, sa Torp.

Norge hadde ikke ett eneste skudd på mål på før pause. Det fikk NRK-ekspert til å reagere.

– Vi blir litt for baktunge og Celine (Bizet) blir litt for alene på topp. Det er litt for lite evne til å ta vare på ball og da blir det få pasninger innad i laget. Da blir det tungt, sa Ingrid Moe Wold i NRK-studio.

REDUSERING: Celine Bizet scoret, men fikk det tungt på topp for Norge. Foto: Annika Byrde / NTB

Scoret på sin første sjanse

Den andre omgangen skulle by på flere scoringer. Tross et trøstemål fra Bizet, var det Beatriz som skulle stjele showet. Hun sto bak både 2-0- og 3-1-scoringen til gjestene.

– Den kommer litt ut av ingenting, mente Torp om scoringen til Bizet.

Jaqueline Ribeiro Dos Santos punkterte kampen da hun satte inn 4–1. Det resulterte i en dans og gestikulering retning de norske spillerne.

DANS: Her danser brasilianerne etter 4-1-scoringen. Du trenger javascript for å se video. DANS: Her danser brasilianerne etter 4-1-scoringen.

Tirsdag venter nok en tøff motstander for Norge i form av Nederland på bortebane i Den Haag.