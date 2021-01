Riise skapte bråk i engelske aviser – måtte si unnskyld til Beckham

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Dagen før Liverpool skulle møte Manchester United i 2001, fikk John Arne Riise seg en overraskelse da han leste britiske aviser. Det var et bilde av Riise, med en litt spesiell tittel.

– Plutselig ser jeg tittelen «I'll break Beckham's legs».

Det forteller John Arne Riise til NRK. Tittelen oppstod på grunn av en lei misforståelse, forårsaket av norske medier.

– Jeg skulle møte norsk TV i forkant, og da ble jeg spurt hvordan jeg skulle stoppe Beckham. Så sa jeg på typisk norsk: «Nei ... Jeg skal jo knekke ham, da», sier Riise.

Men dette utspillet ble altså oversatt av britiske aviser til «I'll break Beckham's legs», eller «Jeg skal brekke Beckhams bein» på norsk.

– Da jeg møtte Beckham i tunnelen, måtte jeg bare si unnskyld. Han hadde ikke sett det (overskriftene), da. Jeg ville bare være hyggelig med media, og så fikk jeg slengt den i trynet, sier den tidligere Liverpool-backen.

Riise-skudd «ødela» karrieren

Som noen kanskje husker, endte Riise opp med å bli den store helten i selve kampen.

Liverpool fikk frispark fra rundt 20-25 meter. Ballen dyttet til skuddhold for Riise, som banket til, og fikk et stjernetreff. Ballen gikk via tverrligger og inn, og Liverpool vant til slutt 3-1 på Anfield den novemberdagen.

Men et annet frispark fikk et mer uheldig utfall. Riises frispark i 2006 var så hardt at da ballen traff United-spiss Alan Smiths ankel, brakk den rett av. Det er hans verste opplevelse fra disse kampene, forteller den tidligere venstrebacken.

ALVORLIG SKADE: Alan Smith brakk ankelen etter at John Arne Riise skjøt et knallhardt frispark. Foto: Dave Thompson / AP

– Man unner ingen den type skader. Jeg traff ballen godt, og da den tuppet av ankelen hans, brakk den rett av, sier han.

Smith slet med den ankelen resten av karrieren.

Søndag skal nye øyeblikk skapes mellom de to gigantene. Manchester United er nummer én, mens Liverpool er nummer to.

– Under enormt press

Ronny Johnsen er også til stede i Tønsberg, der NRK møter de to tidligere storspillerne. Han og Riise er enige om at det følger et enormt press i disse kampene.

– Rivaliseringen tar helt av nå som de er nummer én og to. Det er lenge siden. Så det er utrolig gøy, men samtidig synd at publikum ikke kan være der og oppleve det, sier Johnsen.

GODE TIDER: Ole Gunnar Solskjær og Ronny Johnsen spilte for United i deres storhetstid. Her feirer de Mesterliga-tittel med Teddy Sheringham. Foto: Reuters File Photo / Reuters

Et naturlig fokus for mange, er at Ole Gunnar Solskjærs United kan ta et godt steg mot ligatittel dersom de vinner kampen. Det ville vært utenkelig for ett år siden, for da lå de røde djevlene på femteplass og 27 poeng bak Liverpool på topp.

– Når man er i United, forventes det at man skal vinne ligaen. Sånn sett har han vært under et enormt press, sier Johnsen og fortsetter:

– Samtidig har jeg alltid sett at det ligger noe der, og da Fernandes kom, utløste det en slags katalysator. Nå kommer de nedenfra og plutselig leder de serien. Det er fantastisk situasjon å være i.

SNUDDE ALT: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har gått fra å slite med å nå topp fire, til å bli en tittelkandidat på ett år. Foto: Peter Powell / Reuters

Riise mener også at Solskjærs snuoperasjon har vært strålende.

– Det å stå imot det presset han har hatt fra media og fansen, er ekstremt bra gjort. Jeg var ganske trygg på at han ikke kom til å holde ut etter noen dårlige resultatene. Men han har stått på sitt, og det står det respekt av, sier han.

Riise påpeker at Solskjær har vært med på lignende situasjoner mange ganger som spiller, og han vet hva som skal til. Det er én spesiell ting Riise frykter ekstra mye ved United.

– Jeg frykter kontringsfotballen til United på søndag. Med en gang de vinner ballen, er det et tempo fremover som er ekstremt. Det er der kampen kommer til å avgjøres. Hvor flinke Liverpool er til å demme opp for kontringene og hvor gode United er til å ta dem, sier han.