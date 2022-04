Riise refser egen keeper etter uavgjortkamp: – Det skal ikke skje på dette nivået

– Vi gir bort to mål, konstaterer Riise overfor NRK etter kampen.

Først kunne han juble for 1–0 ved Susan Duah før pause, men etter hvilen raste han. Og grunnen gjorde han ingenting for å skjule.

Lyn-spiller Kamilla Melgård satte ballen i bue over Jovana Petrovic til 1–1, før sistnevnte gjorde seg bemerket på særdeles uheldig vis.

– Det er en megatabbe. Det er en kjempetabbe av målvakten til Avaldsnes, som serverer Lyn den scoringen, utbrøt NRK-kommentator Olav Traaen.

Keeper avverget et langskudd med foten, men mistet kontrollen over ballen og Emilie Closs kunne enkelt sette inn 2–1 til Lyn.

Riise etter kampen — Jeg er dritforbannet

Involveringen fikk John Arne Riise til å tenne på alle pluggene:

– Jeg er dritforbannet. Det har jeg heller ikke noe problem med å si. En keeper skal bruke hendene. Det skal ikke skje på dette nivået, samme pokker hvor gammel man er. Det kommer jeg til å si klart ifra om, sier Riise til NRK etter kampen.

Keeperslurv begge veier

– Det er personlige feil som feller oss. Når vi ikke lærer, så koker det for meg. Alt i alt er det sikkert et fair resultat, selv om vi gir bort to mål, sier Riise, som er fornøyd med å unngå tap.

– Hun har reddet oss i mange kamper og vært god. Men i dag var det to keepertabber.

– Det er selvfølgelig surt å slippe inn sånne drittmål, sier Avaldsnes' stjernespiller Karina Sævik til NRK.

– Jeg syns egentlig hun har vært god for oss denne sesongen, men fikk seg en blemme i dag. Jeg håper hun rister det av seg fort.

Avaldsnes 2-2 Lyn

Riise manet troppene fremover på banen og jaget poeng i sluttminuttene. På et tidspunkt var han så engasjert at dommer viste ham det gule kortet.

Da Lyn-keeper Kirvil Odden kastet seg inn i en duell, dømte Karoline Marie Jensen straffe. Sævik var sikker fra straffemerket og berget uavgjort for Avaldsnes, som nå står med fire poeng etter fem kamper.