Riise om Bolts fotballplaner: – Han blir aldri topp 50 i verden

Fotballspilleren er til stede på Blinkfestivalen i Sandnes som langrennsutøver og medlem av langløpslaget BN Bank.

– Det er fantastisk at han prøver å satse på noe annet, jeg kjenner meg godt igjen der, men han blir aldri topp 50 i verden, sier Riise kategorisk til NRK.

Det er i et eksklusivt intervju med NRK at Usain Bolt forteller at han fortsatt drømmer om en karriere som fotballspiller etter at han takker for seg som friidrettsutøver etter VM i London.

– Jeg har alltid sagt jeg vil spille fotball. Derfor vil jeg også prøve meg for et lag eller to for å se om jeg er god nok. Men det må være på et høyt nivå. Hvis jeg ikke er blant de 50 beste i verden gir det ingen mening. Jeg kan ikke bare være «en vanlig fyr». Det hadde jeg ikke klart, sier han i intervjuet.

Bolt snakker om sine planer om å bli fotballspiller i et NRK-intervju. Foto: Phil Noble / Reuters

– Under pari

John Arne Riise, som blant annet har 234 kamper for Liverpool, 99 kamper for Roma og 110 kamper for landslaget, er imidlertid bastant når han blir bedt om å kommentere Bolts fotballdrømmer.

– Han er kjapp, men man trenger mye mer enn det. Det skal mange, mange år til for i det hele tatt å skjønne fotball, måten å spille på. Jeg tror de tekniske ferdighetene er under pari, kommenterer han.

– Jeg har sett ham litt på noen Instagram-videoer, og han har jo peiling. Det er utrolig kult at han prøver, men topp 50 blir han ikke.

– Ingen har sjans

– Er det lettere for deg å bli blant de 50 beste i verden i langløp?

– Jeg tror ikke at noe av det kommer til å skje. Ingen av oss har sjans til det. Jeg tror ikke at han helt vet hvor gode de 50 beste i verden er, sier Riise.

