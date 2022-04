Riise håper Roma vinner mot Bodø/Glimt

Tidligere Real Madrid-spiller døde i bilulykke

Den colombianske fotballstjernen Freddy Rincón døde etter skadene han pådro seg i en bilkrasj tidligere denne uka. Han ble 55 år.

– Til tross for innsatsen fra vårt medisinske team døde i dag pasienten Freddy Eusebio Rincon Valencia, opplyser klinikken Clinica Imbanaco, hvor Rincón har vært innlagt de siste dagene.

Ulykken skjedde i Cali, 45 mil sørvest for Colombias hovedstad Bogotá.

Hans tidligere klubb Real Madrid har sendt sine kondolanser på nettsiden. Rincón spilte for både madridklubben og Napoli på klubbnivå, men det er hans innsats for landslaget som huskes best i fotballverden.

For Colombia spilte han 84 landskamper mellom 1990 og 2001. Han scoret 17 mål.