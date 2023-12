Riise ferdig som Avaldsnes-trener

Det bekrefter han selv på Facebook onsdag.

– I dag skriver jeg med et tungt hjerte for å dele noen nyheter. Etter to utrolige år, har jeg bestemt meg for å trekke meg som trener for Avaldsnes sitt damelag, skriver John Arne Riise.

Forrige uke valgte Norges Fotballforbund (NFF) å frata Avaldsnes lisensen grunnet økonomiske problemer, og rogalandsklubben rykket med det ned fra Toppserien til 1. divisjon.

Riises kontrakt varte egentlig ut 2024, men forteller at de økonomiske problemene i klubben førte til avgjørelsen om å gi seg.

– Etter mye tankevirksomhet har jeg innsett at min avgang kan bidra til klubbens fremtidige stabilitet og vekst. Jeg tok opp denne muligheten av egen fri vilje fordi jeg visste at dette kunne redde klubben og ikke minst trenerteamet mitt, forteller han.