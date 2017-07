Riise får ikke starte sammen med de beste: – Vet jeg ender langt bak

Den tidligere Liverpool-spilleren har bestemt seg for å satse på langrenn, og går for Øystein Pettersens langløpslag BNBank den kommende sesongen.

Onsdag får han en myk start på Blinkfestivalen i Sandnes. Han går 20-kilometeren i Blink Classics, der eliten går 60 kilometer.

Torsdag er det blodig alvor. Da skal det klatres 640 høydemeter på rulleski i motbakkeløpet Lysebotn Opp.

– Etter bare ti økter på rulleski blir dette tøft, men jeg gleder meg som en unge. Jeg skal gi alt, sier Riise til NRK.

NRK sender fra Blinkfestivalen onsdag-lørdag!

– Greit å gå uforstyrret

Han får imidlertid ikke gå sammen med de andre herreløperne, i hvert fall ikke før han eventuelt blir tatt igjen.

Arrangørene har bestemt at Riise må starte mellom kvinneklassen og herreklassen – rett og slett fordi de forventer at han bruker lang tid.

– Det er praktiske hensyn i forhold til logistikk og tidsskjema. Jeg tror John Arne vi prøve å ha en litt myk start. Det er en bakke, og den bakken er lang, den har 640 meter stigning, så det kan være greit å få gå litt uforstyrret, sier presseansvarlig Arne Idland i arrangørkomiteen.

Han understreker at det blir tidtaking på Riise, slik at tidene kan sammenlignes.

LEGGER TIL RETTE: Arne Idland og Blink-arrangørene tar grep for å få plass til en ekstra attraksjon i form av John Arne Riise. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det er best at han som papiret er dårligst starter litt bak kvinnene så han ikke ødelegger for dem som på papiret er bedre, sier Riises sjef Øystein Pettersen.

– Får han dårligst tid?

– Det vet vi jo ikke, men i utgangspunktet tror jeg det. Han gleder seg som bare det, det spiller ingen rolle at han må gå i egen klasse i midten, sier Pettersen.

KLAR FOR ILDDÅP: John Arne Riise hevder han gleder seg som en unge til å gå Lysebotn Opp. Det gjør neppe de som har prøvd det før. Foto: Privat

Hater å ikke kunne vinne

Det bekrefter altså John Arne Riise.

– Dette blir en opplevelse og en drøm som går i oppfyllelse, sier han, og fortsetter:

– Syra skal fem, og jeg skal pushe kroppen hardere enn noen gang. Det blir utrolig gøy å gå mot de beste i verden.

Mens de andre skøyter, kommer Riise til å gå klassisk.

– Jeg vet jeg ender langt bak. Akkurat det blir noe nytt, hater å gjøre noe hvor jeg ikke kan vinne, sier John Arne Riise.