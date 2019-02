Riibers gullgrep: «Isolasjon» og svar-nekt

– Dette var mer enn det pleier å være. Jeg kom ut av tellinga til slutt, sier Jarl Magnus Riiber smilende etter å ha satt personlig intervju-rekord under det første pressetreffet i VM-landsbyen Seefeld.

21-åringen er plutselig en «alle» vil snakke med, etter en suksess-sesong uten like. Før sesongen hadde Riiber kun én seier i verdenscupen. Nå har han 11. Han har allerede sikret sammenlagtseieren i verdenscupen, som første nordmann på 20 år.

Derfor går kombinertløperen inn i VM som en så stor gullfavoritt som det er mulig å få blitt.

Riiber jubler etter seieren som sikret sammenlagtseier i verdenscupen. Foto: Hendrik Schmidt / AP

– Et valg for å prestere godt

Med suksess følger også mer oppmerksomhet, men det har ikke vært mye respons å få fra hovedpersonen selv.

Han har nemlig, som et grep i VM-forberedelsene, hatt minst mulig kontakt med omverdenen. Faktisk i den grad at han den siste måneden mer eller mindre har sluttet å svare på meldinger og anrop.

– Jeg liker å ta det piano. All tid jeg får uten støy, føler jeg gir meg energi på riktig nivå til mesterskap. Det er et valg jeg tar for å prestere godt, sier han.

På mobilskjermen står det at han akkurat nå har 48 uåpnede meldinger. Litt brydd forklarer Riiber at det ikke er meningen å være overlegen, han har bare trengt å være «i bobla».

– Alle har slitt med å få tak i meg, sier han og smiler.

Meldingene renner inn på Riibers mobil. Foto: Lars Thomas Nordby

– Jeg tror alle har følt på at det er deilig å bare la mobilen ligge, og heller bare ta det to uker senere. Bare slippe alt en stund.

– Vært veldig hard på det

Ukene før VM har han tilbragt på høyfjellet sammen med faren, som selv er tidligere kombinertløper og fungerer som Riibers trener i det daglige. Der bare trente de og la grunnlaget for VM-formen.

Denne sesongen har Riiber lagt inn flere slike bolker der han i flere uker av gangen kun er med sine aller nærmeste, noe han selv har beskrevet som en form for mildt isolat.

– Jeg har vært veldig hard på det. Nå når jeg har vært på Pellestova skulle det for eksempel ikke være så mye farting, ikke så mye bilkjøring eller noe. Når jeg har vært hjemme har jeg egentlig bare ligget på sofaen, vært i hoppbakken og trent. Gjort akkurat det jeg må, og ikke noe mer, sier han.

Det hele handler mye om å unngå sykdomssmitte, for Riiber har fått flere sesonger spolert av sykdom og skader.

Sportssjef Ivar Stuan, her med mikrofonen under pressekonferansen i Seefeld, sier at Riiber har en spesiell evne til å gå i den såkalte bobla før viktige konkurranser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I fjor gikk han for eksempel glipp av første halvdel av sesongen på grunn av et virus. «Isolasjonen» har fungert. Denne sesongen har han unngått de store sykdomsperiodene.

Man skulle kanskje tro at det hele kunne bli litt kjedelig for en 21-åring, men Riiber trives med å leve enkelt underveis i sesongen.

– Jeg er ikke så sosialt avhengig, sier han.

Sportssjefen: – Han melder seg litt ut

Sportssjef Ivar Stuan har merket godt at Riiber har vært i et slags zen-modus den siste måneden.

– Han er som de andre aller, aller beste. Han har fokus på de tingene han kan gjøre noe med og bli bedre av. Han melder seg litt ut, på en måte. Så må vi rundt ham bare sørge for at basis-tinga i form av mat, drikke, det treningsmessige og helse er der, sånn at han blir klar når han skal ut og konkurrere, sier Stuan.

Riiber understreker at han setter pris på hver eneste melding han har fått, selv om han foreløpig ikke har prioritert å svare.

– Det har vært veldig fint å få oppmerksomhet. Det er bare bra for meg, min karriere og det å få litt mer trøkk rundt kombinert. Jeg setter pris på det, og det har ikke vært så vanskelig å takle at det har vært litt mer støy enn vanlig, sier han.

Riiber og kombinertløperne har første VM-konkurranse fredag fra kl. 10.30, og den kan du se på NRK. Det norske laget i VM består av Riiber, Jan Schmid, Jørgen Graabak, Espen Bjørnstad og Magnus Krog, men kun fire av disse får stille til start.