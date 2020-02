Riiber vann verdscupen etter nok ein siger

Riiber har vore uslåeleg i årets kombinertsesong. Han har vunne 13 gonger, og det er første gong nokon har vunne så mange sigre på ein og same sesong. Og sesongen er ikkje over, for det er fire renn att på terminlista.

– Eg hadde sjansen til å ta Hannu Manninen i Schonach i fjor, men eg gjorde det ikkje då. Det er godt å klare det no, sjølv om det er nokre renn att, seier Riiber om rekorden med 13 sigre på ein og same sesong.

– Det er inspirerande å sjå. Me veit at me kjemper mot han som er desidert best i verda. Det pusher også oss til å gjere det endå betre på trening, og det er veldig kult, seier lagkamerat Espen Andersen.

Han har vore suveren med 13 sigre på 15 skirenn. Foto: Ole Martin Wold

Og det kan sjå ut til at Riibers suksess har god effekt. For i dag tok Jens Lurås Oftebro andreplassen med Espen Dalhaug Bjørnstad på tredje. Også Jørgen Graabak gjekk bra i dag, og tok fjerdeplassen.

Dermed tok Graabak eit godt grep om andreplassen i verdscupen – eit godt stykke bak Riiber. Jens Luraas Oftebro ligg an til å få tredje i verdscupen samanlagd, medan Espen Bjørnstad ligg på fjerdeplass. Berre tyske Vinzenz Geiger blandar seg inn med nordmennene og ligg på tredjeplass i verdscupen samanlagd.

– Vi er dritgode. Det er litt av eit lag. Topp fire. Det kan jo bli betre, men det er for mykje å forlange. Topp fire er stjernedag, seier ein godt nøgd Graabak.

For telemarkingen Magnus Krog var dagen litt verre. Han er sendt til legesjekk etter at han har fått trøbbel med handleddet. Kva som skjedde og kva som er gale er førebels uklart.