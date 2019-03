Sesongens siste kombinertrenn i tyske Schonach ble en sjarmøretappe for Jarl Magnus Riiber, som allerede før rennet hadde avgjort verdenscupsammendraget.

Seieren i Tyskland var 21-åringens tolvte verdenscuptriumf denne sesongen.

Jan Schmid gikk også et godt løp i regnværet og sikret en andreplass i det som kan ha vært karrierens siste renn. Sølvvinneren fra VM har tidligere sagt at dette kan være hans siste sesong.

Ikke siden 1998/1999-sesongen har en nordmann sikret krystallkula. Den gangen var det Bjarte Engen Vik som stod øverst på pallen.

Fornøyd verdenscupvinner

Når NRK møter Riiber innendørs har 21-åringen fått på seg nye klær og fått varmen tilbake i kroppen. Han innrømmer at den avsluttende helgen på sesongen har vært utfordrende.

– Det har vært spesielt, med mye vær og vind i hoppbakken. Men jeg tar med meg to bakkerekorder, to pallplasser, og avslutter med en førsteplass i dag, sier han til NRK og legger til:

– Taktikken i dag var å åpne hardt de første to etappene og slippe meg ned til gruppa når den kom. Men den kom heldigvis aldri. Da var det egentlig bare å brøyte seg inn til mål.

HADDE TROA: En fornøyd verdenscupvinner kysser kula etter å ha vunnet verdenscupen i kombinert. Foto: Pia Rivelsrud / NRK

– Du hadde ingen individuelle seiere i fjor, tolv i år. Hva har vært oppskriften?

– Det var litt den erfaringen vi gjorde i fjor da vi ble nummer to en del ganger, i tillegg til to fjerdeplasser i OL. Da måtte det noen små endringer til både på trening, men også på å stille med det beste utstyret hver gang, sier han til NRK.

Verdenscupvinneren legger ikke skjul på sin takknemlighet til både faren og bestefaren, som ifølge Riiber har vært avgjørende støttespillere for han og broren.

På spørsmål om han hadde sett for seg å vinne verdenscupen, sier Riiber at det er et mål han har hatt siden i fjor.

– I fjor var målet den gule trøya og kula, men det var noen mangler. Men jeg har sett at det var mulig med resultatene jeg har hatt opp gjennom. Det tar litt tid å få den rutinen og de erfaringene. Litt erfaring og litt flyt gjorde det mulig i år, sier han.

I en egen klasse

Ved første passering var Riiber foran med 13 sekunder, og han så seg aldri tilbake. Ved flere passeringer lå 21-åringen over 40 sekunder foran nærmeste konkurrent. I siste runde gikk det tråere, og Jan Schmid gikk til slutt inn på andreplassen drøye 20 sekunder bak.

Seieren var derimot aldri truet.

– Det har vært litt av en gjennombruddssesong for Riiber. Nå har vi fått en profil i norsk kombinert, sa Pål Thomassen fra kommentatorplass.

Etter løpet ble Riiber og de andre på pallen ledet rett bort til podiet hvor utdelingsseremonien tok plass. En tydelig kald og frossen verdenscupvinner fikk omsider løftet krystallkula høyt over hodet.

– Det var pissregn da vi gikk, i tillegg til at det begynte å krype ned mot null grader. Da hadde jeg litt lite klær på meg og var ganske sliten. Jeg klarte ikke helt å nyte seremonien der og da, det skal jeg ærlig innrømme, sier Riiber til NRK.