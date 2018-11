– Akkurat nå er jeg så sliten at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Det var et ekstra gir som ble skrudd på da jeg så ham, sier Riiber etter rennet.

Det ble en svært dramatisk langrennsdel for kombinertløperen. Østerrikeren Franz-Josef Rehrl hadde et betydelig forsprang etter hoppdelen, og så lenge ut til å ha et grep om seieren, men på tampen av 5-kilometeren snek Riiber og Frenzel seg forbi.

Studerte Frenzel under oppvarming

– Jeg hadde fokus på bakskia til Frenzel. Jeg vet at han kom til å gå forbi Rehrl, og vi hadde bedre fart over den siste kulen. Da var det bare å peke på ryggen til Frenzel og holde sporet, sier Riiber.

– Rehrl stivna, og jeg og Frenzel spiste innpå. Jeg så Frenzel på oppvarmingen, så jeg visste hvor jeg skulle ta ham.

For Riiber hadde nemlig kjørt det samme oppløpet bak Frenzel på oppvarming, og hadde en plan for hvordan han skulle ta han i spurten. Og det viste seg at observasjonene lønnet seg. Da Frenzel kom seg først inn på oppløpet, viste Riiber en enorm fart og var ett hundredel foran den tyske veteranen.

– Jeg synes det var litt bedre glid på yttersida på oppløpet på oppvarming, og det viste seg å være en riktig avgjørelse, sier Riiber.

Bjørnstad: – Føles som en tabbe

Rehrl sikret tredjeplassen etter å ha hatt ett godt grep om seieren, mens Espen Bjørnstad tok 4.-plassen like bak og ble nest beste nordmann. Likevel er han skuffet over egen prestasjon og mener han kunne tatt innpå Rehrl.

– På den nest siste bakken, så mista jeg de over toppen og akkurat nå føles det som en skikkelig tabbe. Følte at jeg mista tredje plassen, sier en skuffet Bjørnstad.

– Jeg ser jeg kunne tatt Rehrl hvis jeg hadde klart å henge med over der. Vet at jeg er bedre på slutten vanligvis.

Riiber var derimot imponert over lagkameratens prestasjon og fryktet til og med at han kunne ta seieren.

– Sykt imponerende å se Bjørnstad henge på. Det var han jeg frykta mest i slutten, for har han smaken på medalje benytter han som regel sjansen.