– Jeg vurderte å stå over, men bakkene hjemme var stengt på grunn av Raw Air, så da var dette en fin treningsarena å være på, erkjente Jarl Magnus Riiber overfor NRK etter å ha vunnet hoppdelen i Lahti søndag.

Men «treningsøkta» gikk over all forventning og ingen klarte å ta igjen Riiber på langrennsdelen. Etter den overlegne seieren var det en smørblid Riiber som kom til NRK.

– Det er en litt annen Riiber som står her og tar intervjuer enn i stad, smilte han bredt.

– Jeg har hatt mye utur siden Ramsau før jul med både ryggskade og korona. Det har ikke vært de beste to månedene i karrieren akkurat, så det er morsomt at det svarer litt.

SLO TILBAKE: Jarl Magnus Riiber holdt unna for konkurrentene i Lahti og tok en etterlengtet seier. Foto: GINTARE KARPAVICI / GEPA PICTURES

– Må gi en ordentlig kamp

Med Johannes Lamparter på tredjeplass spiste også Riiber opp deler av østerrikerens forsprang i sammendraget og nå er Riiber bare 110 poeng bak den gule trøya.

– Jeg føler at den trøya er min. Jeg må gi han en ordentlig kamp, for det er fortsatt 110 poeng opp. Da må ting gå virkelig på skinner de neste fire rennene, mener Riiber.

Lettelsen var lett å spore og det virket som noen kilo med bekymringer hadde lettet fra Riibers skuldre etter å ha innrømmet at han sleit med mye usikkerhet før denne helgen i et intervju med NRK tidigere på dagen.

– Jeg er glad jeg dro i hvert fall. Ting føltes litt mer normalt i langrennssporet og jeg ble ikke så stiv som jeg ble i det ene skirennet jeg har gått siden Ramsau. Det var godt å være tilbake, sier han lettet.

– Ganske langt unna

For noen timer tidligere var han langt mer alvorspreget da han fortalte om problemene han har slitt med i form av en ryggskade og koronasykdommen i OL.

– Jeg føler ikke selv at jeg har konkurrert etter verdenscupen i Ramsau på grunn av ryggskaden jeg hadde og korona i OL. Det tar tid å komme seg opp på det nivået i langrenn jeg vet jeg har inne. Jeg anser meg selv som en av de beste langrennsløperne, men akkurat nå er jeg ganske langt unna det nivået jeg ønsker i sporet, fortalte Riiber til NRK.

Det er nettopp dette som er grunnen til at Riiber vurderte å stå over rennene i Lahti.

– Jeg har gått inn i denne helgen her med veldig mye usikkerhet om hvor jeg står. Det hadde vært et drømmeutgangspunkt hvis formen hadde vært som normalt, men jeg er fortsatt i en oppbyggingsfase etter korona, fulgte han opp før langrennet.

Koronasykdommen under OL har satt Riiber mer tilbake enn han hadde håpet på, og han forteller at tryggheten og selvtilliten han pleier å ha, er borte.

– Jeg har litt følelsen av at sesongen er over. Jeg må nesten bare ta helg for helg og se om det er godt nok til å kjempe om verdenscupen sammenlagt. Men per dags dato er jeg realistisk over hvor jeg står og det er ikke helt der jeg ønsker å være, sa Riiber.

Jørgen Graabak havnet på sjetteplass og Jens Luraas Oftebro på syvendeplass. De resterende norske havnet på følgende plasser:

14. Espen Andersen

15. Lars Ivar Skaarset

19. Simen Tiller

31. Espen Bjørnstad