– Det ble mye følelser nå. Det er toppidrett og vi jobber så hardt hver eneste dag for å få det til. Det ligger mange timer bak og når man lykkes blir det gledestårer og når man sliter blir det tårer da også. Jeg er stolt av det jeg har fått til, sa en gråtkvalt trønder.

Etter å ha sett et tilbakeblikk fra karrieren var det en rørt Moan som innså at karrieren nå var slutt.

– Hvorfor gidder jeg å gjøre sånt mot meg selv

For Magnus Moan gikk sitt siste løp i karrieren i dag, men etter et hopp på kun 99 meter så startet han i den nest siste bølgen, 3,10 bak Yamamoto. Og heller ikke i sporet var det noen stor dag for mannen som kan se tilbake på 16 OL- og VM-medaljer og 54 pallplasser i verdenscupen der 25 av dem var seiere.

Og det har vært en kamp å leve kombinertlivet. Han er ærlig på at det skal være litt deilig å gi seg nå, og er også helt klart på at det ikke har vært enkelt.

– Det har vært mange, mange netter og kvelder der jeg har lagt meg sulten, og har våknet opp på natten og vært sulten. Jeg er glad for at den dagen er over.

SLUTT: Magnus Moan har en enorm merittliste å vise til når han når legger både hopp- og langrennsski på hylla. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Har det vært verdt det?

– Akkurat når det har gått tungt, så hender det man tenker at «hvorfor faen gidder jeg å gjøre sånn mot meg selv?», men jeg er bygd opp sånn at jeg har lyst til å prøve. Og de gangene det går bra, så tenker man at det var verdt hvert eneste minutt.

Hylles av lagkameratene

Magnus Moan entret verdenscupsirkuset i 2003 i Oberhof. Da var Jarl Magnus Riiber seks år gammel. Trønderen har hatt en stor påvirkning på han som nå er verdens beste kombinertløper.

– Han har betydd mye. Han har vist at det å være rå i prioriteringer og den vinnerskallen han har smitter over på en gruppe. Det er ikke tilfeldig at han har vært i toppen så mange år som han har, sier dagens vinner, Jarl Magnus Riiber.

Også de litt mer rutinerte guttene har mye gode minner med kombinertlegenden.

KLEM: Det var mange som ville ha en avslutningsklem fra Moan i dag.

– Jeg og Magnus gjorde et intervju sammen i 2003, og det bildet av oss hadde jeg på rommet mitt da jeg var liten. Han var et stort forbilde for meg og en stor inspirasjon. Takk for alt du har gjort, Magnus, sier lagkamerat Espen Bjørnstad.

Riiber knuste Herola

Under selve konkurransen var det Riiber som var toneangivende i dag, som så mange ganger før denne sesongen.

Etter et hopp på 120,5m gikk han ut 52 sekunder bak Go Yamamoto, men det tok han inn fryktelig tidlig.

I spurten slo han Ilkka Herola overlegent og tok sin ellevte verdenscupseier denne sesongen, og den femte på rad. Espen Bjørnstad tok den siste pallplassen.

– Du har kongen på besøk og du har Kollenpublikummet. Det er Mekka for ski og det er ekstra stas å vinne her, sier Riiber.

VANT: I Holmenkollen ble det en klar seier til Jarl Magnus Riiber.