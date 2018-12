For første gang på nesten ti år startet et verdenscuprenn i kombinert med en fellesstart i langrenn, før det hele ble avgjort i hoppbakken.

– Dette var nervepirrende. I langrennssporet har du mer kontroll, her måtte jeg bare stå og se på mens jeg satset på at ingen kunne true mitt hopp, sier Jarl Magnus Riiber etter å ha sikret karrierens tredje verdenscupseier.

21-åringen, som har hatt sin store styrke i hoppbakken, leverte et strålende langrenn for andre dag på rad. Etter langrennet var lederen av verdenscupen nummer fem, like bak langrennseksperten Alessandro Pittin, og foran Magnus Moan og Jørgen Graabak.

– Jeg har arbeidet hardt for å bli mer komplett. Jeg var en spesialhopper før, og har brukt tid på å bli bedre i langrennssporet. Det har fungert bra, sier Riiber om egen langrennsform.

Fra evig toer til seiersmaskin

Før årets sesong stod Riiber med imponerende tolv pallplasser i verdenscupen. Men; kun én av gangene fikk han æren av å stå helt øverst på pallen.

I sju av de tolv konkurransene ble Riiber nummer to. Det er en trend stortalentet har klar å snu.

På tre renn denne sesongen står Riiber nemlig med to seire, og én andreplass. NRKs kombinertekspert, Fred Børre Lundberg, er imponert over allsidigheten Riiber nå viser.

– Han er sjefen i feltet for øyeblikket. I går avgjorde han det i løypa, i dag sikret han seier i bakken. Nå er han komplett, sier Lundberg.

Krog ledet etter langrennet

Tyske Eric Frenzel, som har vunnet fem verdenscuprenn på Lillehammer, var nummer tre etter langrennet.

Han var nærmest Riiber etter hopprennet, men var med sine 95 meter langt bak nordmannens 100 meter. Fabian Riessle, nummer to etter langrennet, tok tredjeplassen bak landsmannen Frenzel.

Magnus Krog fortsatte sin gode langrennsform, og ledet før hopprennet. Der leverte han et ok hopp på 87 meter, og ble til slutt nummer seks.

– Det betyr mye å få en topp 10-plassering igjen, sier Krog etter rennet.

Jørgen Graabak, mens Espen Bjørnstad imponerte i hoppbakken. Etter et hopp på 95 meter klatret han til en 13.-plass.

OPPTUR: Magnus Krog leverte sesongbeste. Etter å ha vunnet langrennet leverte han også brukbart i hoppbakken. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Ny diskvalifisering

Espen Andersen leverte et også ok hopp, men ble rakst strøket fra resultatlistene på grunn av trøbbel med hoppdressen.

Det er på ingen måte første gang det skjer med en norsk utøver denne sesongen.

Forrige helg ble dagens vinner disket for det samme under lagkonkurransen i Ruka.

Og blant spesialhopperne ble Robert Johansson diskvalifisert på grunn av hoppdressen i sesongåpningen.