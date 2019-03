Riiber lekte med konkurrentene – sikret norsk stafettgull

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det her var j***** stort, sa en rørt Graabak da gullet var sikret.

– Da jeg så at Jørgen gikk ut sammen med Riessle på nest siste, da var jeg 90 prosent sikker på at dette gikk, supplerte Bjørnstad.

For etter en tredjeplass etter hoppdelen av den kombinerte stafetten, var det en lykkelig gjeng som kunne juble for gull.

– Det er deilig. Dette er det siste mesterskapet mitt i hvert fall, så det er sykt deilig at det lykkes på siste forsøk for meg. Vi har hatt stang ut i mange mesterskap i lagkonkurranser, så det var sykt deilig å få til dette, sier Schmid.

Lureløp

Før den siste etappen var det dødt løp mellom Norge, Tyskland og Østerrike, den siste etappen ble et lureløp. Ingen ville dra og ingen ville først ned utforkjøringene.

– Vi kan dra hjem å spise en bedre middag, flere retter tror jeg faktisk, sa Jørgen Graabak da han så på den siste etappen.

Lurest av dem alle skulle vise seg å være Jarl Magnus Riiber. Han var først inne i den siste sprintbakken, roet ned, så akselererte han.

Fartsøkningen klarte ingen å følge, og Riiber tok Norges første stafettgull i kombinert siden 2005.

– Helt vilt

– For et mesterskap for Norge. Først tok Schmid den første individuelle medaljen på ti år, så tok Riiber det første gullet på 18 år, og så er det første laggull på 14 år. Dette var norgesmesterskap, sa Post da gullet var et faktum.

Og kommentatoren var ikke den eneste som var imponert, det var også kombinertsjefen Ivar Stuan. For endelig har Norge fått bukt med den østerrikske dominansen, en dominans som har irritert kombinertsjefen.

– Nå er jeg i hvert fall ikke irritert mer. Nå er det slutt. Helt vilt. Fantastisk, og på en sånn måte, sier Stuan.