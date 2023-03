Riiber har vunnet omtrent alt som vinnes kan, inkludert tre av tre mulige gull så langt i Planica, men det var én medalje som manglet: Individuelt kombinert-gull i stor bakke.

Ingen andre nordmenn hadde tatt det før og dermed ble Riiber historisk.

Det skjedde etter total utklassing. På langrennsdelen gikk Riiber aleine fra start til mål, og det ville han påpeke. Jens Lurås Oftebro gikk i mål ett minutt seinere, og sikret dermed dobbelt norsk. Tyske Johannes Lamparter ble nummer tre.

Underveis i løpet stoppet han opp, tittet rundt seg og speidet etter konkurrentene.

– Det er grensa til hovering. Jeg synes han kan holde seg for god for det. Han får heller gå ordentlig til mål, så får vi glede oss over idrettsprestasjonen hans, sier lagkamerat Jørgen Graabak til NRK når han får se bildene.

– Du er ikke fornøyd med det?

– Han driter oss nok ut på idrettsbanen for tiden. Men han skal få lov til å være litt høy på seg selv i dag, sier han videre.

Lot seg inspirere

Nå forteller en smørblid gull-Riiber hvorfor han gjorde det.

– Det var veldig inspirerende å se Johannes Thingnes Bø i skiskytter-VM. Jeg lot meg inspirere. Jeg måtte nyte utsikten og se meg rundt, sier Riiber til NRK.

Han vil ikke si at det var en planlagt gest.

– Det skjedde bare der og da. Jeg hadde veldig god tid. Jeg kom over kulen og der var det ekstremt fin utsikt og mye publikum, så jeg måtte bare stoppe og nyte, sier Riiber.

– Grensa til hovering, sier Graabak?

– Akkurat i dag må jeg få lov til det, sier Riiber.

PALLEN: Jens Lurås Oftebro, Jarl Magnus Riiber og Johannes Lamparter. Foto: Darko Bandic / AP

Fikk ekspertene til å måpe

Jarl Magnus Riiber (25) satte standarden fra start, da han svevde 147 meter i storbakken i Planica.

– Det er det nærmeste jeg har vært skiflyging. Jeg har aldri vært så høyt, sier en smørblid Jarl Magnus Riiber til NRK.

Han fikk kommentatorer og eksperter til å måpe, og lagkameratene til å tvile etter det hoppet.

– Det er rett og slett latterlig bra, konkluderte NRKs kommentator Christian Nilssen.

Se det elleville hoppet her:

I langrennsdelen fortsatte Riiber utklassingen, og til tross for ni plussgrader og ett vått spor, gikk det fort.

– Han går fortere enn han pleier. Jeg tror han er interessert i å få en god langrennstid. Tenk om han kan bli best i bakken og best i løypa på samme dag, sa ekspert Torgeir Bjørn.

Totaltiden ble 23:42.6.

– Han leverer en av de bedre kombinert-konkurransene vi noensinne har sett, sier kommentator Jann Post.

Trodde ikke på det

Allerede i prøveomgangen sendte Riiber, som var storfavoritt før rennet, et seriøst skremmeskudd til konkurrentene. Da hoppet han 140 meter, og VM-kongen smilte om kapp med sola i Planica.

Han levde så til de grader opp til favorittstempelet og la på syv meter fra prøveomgangen. Nå går han ut med en 36 sekunders luke til Ryota Yamamoto og har stø kurs mot fire av fire VM-gull i Planica.

ET GULLHOPP: Jarl Magnus Riiber er ti kilometer på langrennsski unna sitt fjerde gull i årets VM. Foto: Heiko Junge / NTB

Riibers lagkamerat, Jens Lurås Oftebro, forteller at han ikke trodde på kontrolløren som fortalte ham om Riibers luftige svev.

– Det er dritlangt. All kred til Jarl, sier Oftebro, som selv endte på en 6. plass og går ut halvannet minutt etter Riiber.

– Hvor mye skal gå galt for Jarl om det ikke blir gull?

– Da må han vel gå feil, sier Oftebro.

LUFTENS BARON: Jarl Magnus Riiber kunne knytte neven og slippe jubelen løs etter sitt ekstreme hopp. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

– Det er ganske vilt

Og mens Oftebro hadde problemer med å tro det han fikk høre, kunne NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen knapt tro sine egne øyne.

– Jeg orker ikke å analysere engang. Det er så bra som det kan bli. Har vi sett en bedre kombinertutøver noen gang?

Han fikk medhold av ekspertkollega Anders Bardal og sportssjefen Ivar Stuan.

– Det kan ikke være mulig å hoppe noe særlig lenger. Det er ganske vilt, sier Bardal.

– Den bakkerekorden her kommer til å stå lenge, konkluderte Stuan.

Dersom det blir fire av fire i Planica har Riiber åtte VM-gull totalt. Det vil i så fall gjøre ham til den mestvinnende kombinertløperen i VM-sammenheng.