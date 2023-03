Rennsjef varsler Riiber-prat etter tysk protest

Rennsjef i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS), Lasse Ottesen, bekrefter at juryen fikk inn en protest fra Tyskland etter rennet.

– Vi har gått gjennom alt av videomateriale og bilder som vi har og juryen var enstemmig om at det var en liten «race incident», sier Ottesen.

Han er klar på at det ikke er noe som skal føre til en diskvalifikasjon, men sier de trolig skal snakke med Riiber om hendelsen.

– Det handler mer om at man sportslig sett holder det på den sportslige siden. Men taktikk er lov i idrett, så slik er det, sier Ottesen.

VIL SNAKKE MED RIIBER: Rennsjef Lasse Ottesen. Foto: Terje Pedersen / NTB

De norske løperne hoderystende til protest

I den norske leiren forstod de lite av at det var lagt inn protest, som førte til at det ble et jurymøte før den endelige gullbeskjeden kom for de norske løperne.

– Det er håpløst. Det er ikke noe de kan ha jurymøte om. Det er ikke plass til noen der, sier Riiber.

– I så fall må du diske tyskerne, hvis det er noen som skal diskes der, sier Espen Andersen.

Inn mot oppløpet rykket Riiber fra Tysklands Julian Schmid og krysset målstreken først, men det var situasjonen i den nest siste motbakken som skapte diskusjon og som førte til at det ble avholdt et jurymøte.

– Det var bare en luke på 20-30 centimeter. Jarl var litt foran meg, så taktikken hans var bedre enn min, sier Schmid selv til NRK.

Tysklands Vinzenz Geiger hadde også lite tro på at protesten ville endre noe på utfallet.

– Jeg tror ikke den protesten blir suksessfull. Det var så tett kamp, så du må i det minste prøve. Det var veldig tett. Jeg vet ikke. Jeg håper den går gjennom, men jeg tror det var ok fra Jarl, sier tyskeren.

– Jeg forstår egentlig ikke hvorfor det er et jurymøte. Jeg synes saken er ganske klar. Jarl går først og kommer først inn i svingen. Schmid prøver seg med en frekkis på innern og da blir det selvfølgelig veldig trangt. Det er bare så vidt at Jarl ikke faller, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Og etter noen minutter kom også beskjeden – det ble norsk gull i Planica.

TAKTISK SPILL: Johannes Lamparter (Østerrike), Jarl Magnus Riiber (Norge) og Julian Schmid (Tyskland) underveis på den siste etappen. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Thrillerlangrenn

Norge gikk først ut i langrennet i kombinertherrenes lagkonkurranse i VM, men etter en sterk etappe fra Eric Frenzel ble hele det norske forspranget spist opp.

De to neste etappene ble preget av taktisk lureløp og ut på den siste etappen gikk Jarl Magnus Riiber ut sammen med tyske Julian Schmid. Ned til verdenscupleder Johannes Lamparter skilte det drøyt 20 sekunder, men det rolige tempoet i front gjorde at Østerrike også kom seg med i gullkampen.

– Det blir mer spennende enn vi ønsker, men han skal være rask. Vi får håpe på det beste, sa Jens Lurås Oftebro, som gikk den andre etappen for Norge.

Riiber selv omtalte det som nervepirrende å ha rollen som ankermann før langrennet, men etter en høydramatisk avslutning gikk han inn til norsk gull.

FØRST OVER MÅL: Jarl Magnus Riiber. Foto: Terje Pedersen / NTB

Syvende VM-gull for Riiber

For Riiber er det syvende gang han går inn til VM-gull, hvorav tre individuelle gull og fire laggull.

Med syv VM-gull tangerte han tyske Eric Frenzel som den med flest VM-gull i kombinert. Frenzel har til gjengjeld åtte sølv og tre bronser, mens Riiber har tre sølv i tillegg til de seks gullene.

Riiber (og Frenzel) har begge muligheten til å ta sitt åttende VM-gull i den individuelle konkurransen i storbakken lørdag.

For Frenzel er det hans 18. VM-medalje, noe som gjør han til den mannlige utøveren med flest medaljer i ski-VM, én medalje mer enn Bjørn Dæhlie. Marit Bjørgen har 26 VM-medaljer.

Riiber går Norge inn til seier etter knuffing

Riiber med superhopp

Norge fikk et strålende utgangspunkt før langrennet, mye takket være Jarl Magnus Riiber. Med konkurransens lengste hopp, 139 meter, var han soleklart best av alle.

– Det er noe av det villeste jeg har sett i kombinert, sa lagkamerat Espen Andersen om Riiber.

Før langrennet hadde Norge 20 og 23 sekunder ned til de to største konkurrentene, Østerrike og Tyskland.

Det beste hoppet han har gjort så langt i VM

For Norge var det Andersen som gikk den første etappe i langrennsløypa, mens Jens Lurås Oftebro, Jørgen Graabak og Riiber gikk de neste tre etappene.

Riiber var også ankermann på det norske laget som tok VM-gull i 2019 og 2021, men var åpen for at Jørgen Graabak, som var ankermann i Riibers fravær i OL i fjor, skulle ta den rollen i Planica.

– Vi har en ledelse som vi gjerne vil øke. Samtidig så har jeg historisk sett hatt en god avslutning og har forhåpentligvis det mentale overtaket på konkurrentene, sa Riiber før langrennet om valget av ankermann.

– Mye mer taktisk spill enn vi hadde forventet

Tyskland satset på side alt for å tette luken opp til Norge i løpet av første del av konkurransen. Med en råsterk avslutning hentet Eric Frenzel inn hele det norske forspranget på den første etappen og sendte Vinzenz Geiger ut sammen med Oftebro.

– Han har spist opp Norge på denne etappen, sa Bjørn om Frenzels etappe.

HENTET INN: Eric Frenzel hentet inn Norges forsprang og vekslet først etter den første etappen. Espen Andersen i rygg på tyskeren. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Den andre etappen ble preget av luregåing. Først med halvannen kilometer igjen av den 5 kilometer lange etappen satte Geiger opp farten.

Oftebro var imidlertid som limt på bakskiene til Geiger og vekslet også først.

Taktisk spill preget også den tredje etappen og både Østerrike og Frankrike kom seg nesten opp til Norge og Tyskland før farten ble skrudd opp.

– Det er mye mer taktisk spill enn vi hadde forventet, sa Bjørn.

Heller ikke blant Graabak og tyske Johannes Rydzek ble det noen luke og dermed gikk Riiber og tyske Julian Schmid likt ut på den siste etappen, hvor førstnevnte viste seg som den beste.