Riiber forbannet etter hoppdress-disk: – Det er slurv

Etter å ha landet på 136,5 meter, to meter bak bakkerekorden, måtte Riiber ta turen til dresskontrollen. Der fant de ut at Riiber hadde for stor hoppdress, og nordmannen ble disket.

– Det er snakk om én centimeter. Det er rett og slett slurv, og det er min skyld, sier Riiber til NRK.

– Sur på meg selv

Hoppdressen har vært et problem tidligere, og har fått Riiber disket før.

– Når det er grunnen ble jeg mest irritert på meg selv. Jeg har vært veldig sur på meg selv; det er noe jeg skulle ha visst, sier Riiber.

NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg undrer seg til Riibers valg.

– Det virker litt unødvendig. Riiber er så god til å hoppe at han bør ha større sikkerhetsmargin, sier Lundberg.

Før sesongen hadde kombinertlandslaget kronerulling for å få en skredder på plass. Selv ikke det hjalp Riiber på søndag.

– Kan det tenkes at man pusher grenser for langt i stedet for å gjøre det ordentlig?

– Det er vanskelig å si, men det kan tenkes kanskje virke som de pusher grenser innenfor hva som er lovlig. Sånne ting mener jeg er unødvendig. Spesielt for Riiber, som hopper så bra, svarer Lundberg.

– Han skulle pirke hele tiden

Riiber selv tar all skylden selv, og mener det hele er slurv. Han håper uansett å ha unnagjort årets diskvalifikasjoner

– Da jeg ble tatt inn på kontrollrommet hadde jeg følelsen av at kontrolløren hadde tatt en beslutning før jeg kom inn. Det var måten han skulle pirke hele tiden, sier Riiber.

–Hvorfor føler du det?

– Man finner alltid feil hvis man vil. Det var sånn det føltes i dag.

Men jeg har rettet det som var feil. Det er fikset nå. Forhåpentligvis blir det den siste i år, sier Riiber.