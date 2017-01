Riiber fikk skuldra ut av ledd

Saken oppdateres!

Mens Hideaki Nagai ventet på bedre vindforhold på bommen, viste TV-bildene at Riiber holdt seg til armen, tydelig i smerter. Samtidig kom meldingen om at han ikke kom til å starte hoppkonkurransen.

Sportssjef Ivar Stuan opplyser til NRK at Riiber ikke starter rennet, grunnet en skulder ut av ledd. Uhellet skjedde under oppvarmingen til hoppdelen.

Trøblete historie

Riiber skal angivelig har fått skuldra ut av ledd mens han tok på seg hoppdressen, men disse opplysningen er ikke bekreftet.

19-åringen har hoppet alle prøvehoppene i Østerrike og har pådratt seg skaden mellom prøveomgangen og konkurransen.

Det var under et verdenscuprenn i Lahti for ett år siden at Riiber først fikk problemer med skuldra. Den gang fikk han plutselig skuldra ut av ledd under langrennsdelen. I september i fjor slo han igjen opp skulderskaden som har plaget unggutten. Da tok Oslo-gutten grep og la om langrennsteknikken for å minske belastningen på skuldra.

Uhell på uhell

I fjor krasjet ulykkesfuglen med tyske Johannes Rydzek i innspurten i nettopp lagsprinten. Han gikk i mål til tredjeplass på én ski.

I Seefeld glemte Riiber tidtakerbrikken og ble diskvalifisert, mens han i verdenscupen i Trondheim hoppet han langt, men mistet skia under landing. I tillegg glemte han ved en anledning hoppdressen og mistet prøveomgangen i Chaux-Neuve.