Riiber disket etter kjempehopp

Jan-Magnus Riiber gjorde et kjempehopp på 136,5 meter i Val di Fiemme, men har i ettertid blitt disket av juryen. På FIS sine nettsider står det at nordmannen ble disket på grunn av feil med hoppdressen. Riiber har også tidligere blitt disket for den samme feilen.