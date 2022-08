Ricciardo ferdig i McLaren

Formel 1-sjåfør Daniel Ricciardo og McLaren skiller lag etter årets sesong. Det melder partene i en pressemelding, ifølge Ap.

Den tidligere Red Bull-sjåføren har hatt en svært krevende sesong i McLaren og står med fattige 19 poeng.

– Det har vært et privilegium å være en del av McLaren-familien de siste to sesongene, men etter flere måneder med diskusjoner med Zak (Brown) og Andreas (Seidl) har vi bestemt oss for å si opp kontrakten min med laget tidlig og er enige om å skille lag på slutten av denne sesongen, sier australieren i meldingen.