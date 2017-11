Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rennet var preget av vanskelige forhold. Kikkan Randall ble filmet mens hun skrapet av skiene midt i sitt løp. Bjørgen synes det var så ille at hun vurderte å gi seg tidlig.

– Det var utfordrende føre i dag. Jeg holdt på å gi meg etter første kilometeren, men så fikk jeg gode sekunderinger og skjønte at det var like ille for alle. Da var det bare å bite tennene sammen, sier Bjørgen.

Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Marit Bjørgen startet etter hverandre og gikk jevnt på de første passeringene.

Charlotte Kalla startet rennet bra og ledet på de første kilometerne. Så bestemte Bjørgen seg for å sette inn høygiret. På den siste delen av rennet gikk hun fra alle.

– Jeg synes jeg avslutta bra. Jeg så ryggen til Heidi, og da fikk jeg jo lyst på den, sier Bjørgen.

God laginnsats etter skuffende gårsdag

Med Ingvild Flugstad Østberg på tredje, Heidi Weng på fjerde, Ragnhild Haga på sjette og Mari Eide på 11.- plass, ble det en fin laginnsats.

– Det var fantastisk å kunne klatre på pallen. Jeg er strålende fornøyd, sier Ingvild Flugstad Østberg,

De norske jentene hadde en svart dag i går. Smørebom på sprinten sørget for at kun Kathrine Harsem og Anna Svendsen gikk videre til finalene.

Marit Bjørgen som lå nesten 40 sekunder bak tet i sammendraget var revansjesugen før dagens 10 km klassisk.

– Vi må legge gårsdagen bak oss. Jeg må gå fort i dag hvis jeg skal ha noen muligheter sammenlagt, sa hun.