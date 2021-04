Revansjelysten Bjørgen satser videre – åpner for verdensrekordforsøk

– Helt rått, man blir inspirert, sier Bjørgen om det lagkameratene i Team Ragde gjorde i helga.

Anders Aukland gikk nemlig 700 kilometer, altså 70 mil, på 41 timer. Det er verdens lengste sammenhengende «skitur».

Marit Bjørgen regner med at hun blir oppfordret til å bli med på et lignende forsøk neste år. Hun har nemlig undertegnet en ny avtale og satser videre som langløper. Og hun utelukker det ikke.

– Jeg har ikke sett om det står noe om det i kontrakten, men spørsmålet kommer sikkert opp. Så spørs det om man har kropp, sier hun til NRK.

Går fem renn: – Et unikum

Det kontrakten derimot sier noe om, er at tidenes vinterolympier går minst fem konkurranser i langløpscupen Ski Classics neste vinter: Jizerská Padesátka, Marcialonga, Vasaloppet, Birkebeineren og Reistadløpet.

FORNØYD: Jørgen Aukland har sikret seg en viktig signatur for neste sesong. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Alle løpene sendes for øvrig på NRK.

Bjørgen utelukker heller ikke NM-deltakelse, men har tenkt såpass lite på akkurat det at hun ikke engang har satt seg inn i hvor NM er.

Sjefen for laget, Jørgen Aukland, er særdeles godt fornøyd med at kontrakten er undertegnet.

– Marit er jo et unikum, både i form av prestasjoner og holdninger. Alle som er glade i ski og langrenn får sette pris på de gangene vi får se henne på startlinja, sier Aukland.

– Andreplass i Vasa'n som fjerdeplass i mesterskap

Og det er en revansjelysten Bjørgen som gir seg selv et nytt år. Comebacksesongen ble nemlig ikke helt slik hun hadde håpet.

Hun gikk glipp av Marcialonga fordi hun for sent kom tilbake i meldepliktssystemet Adams. Siste del av sesongen, det vil si både Birkebeineren, Reistadløpet og NM del 2, gikk fløyten på grunn av pandemien.

INGEN KRANS: Marit Bjørgen smilte, men seierskransen var allerede delt ut til Lina Korsgren da Bjørgen passerte målstreken i Vasaloppet. Foto: Ulf Palm/TT / NTB

Dessuten ble det «bare» en andreplass i det ene løpet Bjørgen gikk, Vasaloppet.

– Jeg var veldig fornøyd, sier Bjørgen, som likevel sliter med å gi seg selv toppkarakter når hun ikke står øverst på lista.

– Jeg var veldig nære, og jeg er jo et konkurransemenneske, det skal jeg bare innrømme. Andreplass i Vasa’n er litt som fjerdeplass i mesterskap, fastslår hun.

Fjerdeplassen i mesterskap kan, som kjent, være litt sur. Derfor legger ikke 41-åringen skjul på at hun har lyst på en seier når hun nå satser videre.

– Alt blir nederlag hvis man er dårligere enn nummer to heretter, sier hun humoristisk.

Samtidig erkjenner hun at seiersmulighetene sannsynligvis er større både i Marcialonga, Birkebeineren og Reistadløpet enn i Vasaloppet. Der er det nemlig litt flere motbakker. I Reistadløpet trengs det til og med festesmurning under skiene.

NY SJANSE: Marit Bjørgen fikk bare møtt Therese Johaug i rulleskirenn denne vinteren. Neste vinter blir det nye muligheter på snø. Foto: Jil Yngland / NTB

– Blir ikke raskere

Hvordan hun skal utligne Lina Korsgrens taktomslag og maksfart i det paddeflate Vasaloppet, er Bjørgen nemlig ikke helt sikker på.

– Jeg tror ikke jeg blir raskere med årene. Men jeg tror jeg har litt å gå på både teknisk og kapasitetsmessig i staking, påpeker hun.

Samtidig starter Bjørgen på et vesentlig høyere nivå enn hun gjorde for et år siden. Hun har holdt treningsmengden på 10–15 timer i uka det siste året og planen er å fortsette med det samme.

Og gleden ved treninga i seg selv er kanskje den viktigste årsaken til at hun satser videre.

– Det har vært veldig bra for meg å ha noe å jobbe mot, og det er en veldig inspirerende gjeng å trene sammen med, fastslår Marit Bjørgen.