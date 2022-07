NRK-kommentator om frikjennelsen: – Et prestisjenederlag av gedigne dimensjoner

Den føderale domstolen i Bellinzona opplyser om frikjennelsen i en pressemelding.

– Jeg vil gjerne uttrykke min glede over at rettferdigheten nå har skjedd, etter sju år med løgn og manipulasjon, sa Platini etter rettssaken, ifølge nyhetsbyrået AP.

Blatter uttalte seg på vei inn i rettslokalene fredag. Han var klar på at han forventet frifinnelse.

– Jeg forventer ingenting annet enn frifinnelse. Jeg er ikke uskyldig i livet, men jeg er uskyldig i denne saken, sa Blatter.

Frikjennelsen gjør at Blatter angivelig skal få 102.000 franc i kompensasjon, mens Platini får 143.000 franc, skriver sveitsiske Tages-Anzeiger. Det tilsvarer omtrent 1 og 1,4 millioner norske kroner.

Blatter er stadig utestengt fra all fotball av Fifa. Utestengelsen av Blatter ble i mars 2021 forlenget av Det internasjonale fotballforbundet til å vare ytterligere seks år, mens Platini har fullført utestengelsen.

(U)SKYLDIG: – Jeg er ikke uskyldig i livet, men jeg er uskyldig i denne saken, sa Sepp Blatter til den oppmøtte pressen i Bellinzona. Foto: Alessandro Crinari / AP

Dette er saken

De to tidligere mektige fotballtoppene ble i november i fjor tiltalt for bedrageri. Påtalemyndigheten i saken mener at Blatter og Platini bør dømmes til betinget fengselsstraff på 20 måneder, i tillegg til bøter.

I 2015 ble Blatter og Platini utestengt fra fotballen i fire år etter en korrupsjonsskandale som blant annet innbefattet en pengeoverføring mellom dem i 2011. Den lød på 2 millioner sveitserfranc (18,5 millioner norske kroner). Pengene ble godkjent personlig av Blatter.

GLAD: Det var en blid og fornøyd Michel Platini som møtte pressen i Bellinzona. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

På daværende tidspunkt var Blatter president i Fifa, mens Platini var president i Uefa.

– Det var en sen betaling av lønn. Det er en administrativ sak innad i forbundet, og den skal behandles i henhold til sivilretten, har Blatter sagt.

De to har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, og de viser til en muntlig avtale de gjorde for over 20 år siden.

Blatter var Fifa-president fra 1998 til 2015, mens Platini var president i Uefa fra 2007 til 2015. Mot slutten av 2015 måtte begge fratre sine posisjoner på grunn av korrupsjonssaken.

Saltvedt: – Kan lure på om han hadde rett

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener rettsavgjørelsen er overraskende.

– Det er et prestisjenederlag i fotballsammenheng av gedigne dimensjoner. Det har blitt bygd opp en historie gjennom de siste mange år, om et gjennomkorrupt regime styrt av Blatter og hans kronprins Platini, sier Saltvedt.

PRESTISJENEDERLAG: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener dommen er et prestisjenederlag av gedigne dimensjoner. Foto: ALEM ZEBIZ

– Nå vil i hvert fall konspirasjonsteoriene, som særlig Platini har vært en ganske høylytt talsmann for, få lov til å florere videre. Han mente at dette var et forsøk på å hindre han fra å ta over etter Blatter. Nå kan man lure på om han hadde rett.

Han mener de to nå har blitt trodd på en historie som i «beste fall framsto som en skrøne», som en konstruert historie.

– Det er ikke retten enig i.

– Slag mot antikorrupsjonsarbeidet

Saltvedt er redd for at denne dommen kan skade arbeidet mot korrupsjon i fotballen.

Han understreker at fredagens dom kun handler om en avtale mellom to menn, og at Platini blir trodd i denne saken ikke endrer hvordan Fifa har blitt styrt.

– Det kommer ikke til å endre at Blatter ble avslørt i en FBI-undersøkelse, som viser at korrupsjon foregikk i enorm skala, blant annet ved tildelingen av VM til Qatar.

– Det er slik at selv om hver sak skal ses for seg selv, tåler man ikke for mange nederlag før tilliten forsvinner litt. Det er det verste som kan skje i denne sammenheng.

– Alle typer slag mot antikorrupsjonsarbeidet, gjør at man er nødt til å gå fram med større forsiktighet. Man tåler ikke for mange nederlag, det går på tillit, vilje til å prioritere, og det går på hele omdømme, sier Saltvedt.