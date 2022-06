Retzius sikret VM-plass – vurderer å bli hjemme

– Det er litt surrealistisk egentlig. Jeg følte at jeg gikk inn i en konkurranse hvor det var vanskelig å toppe det som var sist, sier Retzius til NRK etter lørdagens bragd.

Stavhoppet på 4.70 meter er hennes tredje norgesrekord for året, og utøveren fra Moelv har forbedret seg med 19 centimeter på ett år.

OL-NEDTUR: Mye har skjedd siden Lene Retzius ikke var i nærheten av å kvalifisere til finalen i Tokyo i 2021. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er kjempegøy å ta kravet og hoppe 4.70 for første gang og å være oppe der med de beste, sier 26-åringen i noe som hun selv beskriver som en gledesrus.

Hoppet sender Retzius på delt tredjeplass i verden og på topp i Europa. Endelig var også VM-kravet passert. Men om det blir en tur «over dammen» er høyst usikkert.

– Verdifullt for norske seere

Steg for steg. Det er tre ord som stavhopperen sier flere ganger. I dag er dagens resultat det aller viktigste. Nå venter viktige samtaler med trenere og forbund.

– Det som er litt greia er at jeg har hatt EM som hovedmål denne sesongen. Det å reise over dammen... Jeg må se litt hva jeg gjør, sier Retzius.

– Jeg vil høre med forbund og alt mulig først. Jeg vil ta en prat med trener, men jeg har klart kvalifiseringskravet, det har jeg, sier hun.

NRKs friidrettsekspert skjønner at Lene Retzius har en vanskelig vurdering. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

NRKs friidrettsekspert, Christina Vukicevic Demidov, har selv vært friidrettsutøver og kjenner seg igjen i vurderingene som Retzius nå må ta.

– Vi som reiser ned ville jo gjerne hatt Lene på plass i et VM. Det er jo verdifullt for norske seere å se en norsk stavhopper blant verdenseliten i stav for damer.

Men:

– Det er selvfølgelig et langt avbrekk i juli med tidsforskjeller. Det har jo noe å si for sesongen etterpå, altså i august. Så spørs det hvordan man vekter og hvordan man har lagt opp sesongen fra før av, sier Vukicevic.

– Åpenbart noe som har skjedd

Retzius var med i sitt første VM i 2019 i Doha. Der klarte hun ikke å komme seg til finalen. En vanlig TV-seer tror kanskje at VM er blant friidrettsutøveres største drøm. Men i en sesong med VM i juli og EM i august må man ta vanskelige vurderinger.

Noe som Retzius kanskje ikke hadde lagt i beregningen da sesongen skulle planlegges, var et ekstremt byks fra 4.51 i fjor til 4.70 i år.

HØYE SVEV: Ingen tidligere norsk kvinnehopper er i nærheten av Retzius i stavhopp. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er åpenbart noe som har skjedd her som hun må ta stilling til som de kanskje ikke har tenkt på kommer. Lene Retzius er nå i en annen posisjon til å vurdere et eventuelt VM som kommer nå i juli.

Med tredjeplass på verdensrankingen i år er det i hvert fall liten tvil om at hun har noe i et VM å gjøre. Selv ønsker hun i all hovedsak å nyte sin nye rekord.

– Jeg koser meg og nyter dagen og skal bare prøve å hoppe høyere og høyere, sier en optimistisk Retzius.