Før løpet var guttene klare på at den siste distansen under dagens Bislett Games ikke var en duell, men et samarbeid mellom brødrene. Men Henrik Ingebrigtsen kom dårlig ut fra start, og selv om Filip lå godt plassert så man at det manglet det lille ekstra på oppløpet.

– Jeg hadde håp om å løpe fort for å se hvordan formen var. Det ble veldig mye rykk, og frem og tilbake, så jeg fikk ikke målt meg skikkelig, oppsummerer Filip Ingebrigtsen.

Første løp for sesongen

Dette var Filips sesongdebut, etter at han hinket av med skade tidligere i år. Hælskaden han pådro seg i Palo Alto i California har holdt han unna konkurranse frem til nå, men løpet i dag viste at Ingebrigtsen ligger forholdsvis godt an frem mot EM.

– Man ser at det mangler litt fasttrening, som er naturlig når jeg ikke har vært i piggsko på en stund. Jeg tenkte ikke på skaden underveis, sier han og er godt fornøyd med at han ligger der han ligger:

– Det viser at jeg ikke har tapt så mye. Det har jeg ikke.

Henrik usikker på start

Mange ble kanskje overrasket over at Henrik Ingebrigtsen aldri meldte seg på i kampen. Men Henrik selv, hadde hatt en oppladning, som ikke var helt optimal.

– Etter at jeg kom hjem fra USA har det vært noen tunge dager. Jeg var faktisk ikke sikker på om jeg skulle stille på start i det hele tatt, forteller Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg var tung i kroppen, jeg hadde jetlag og to løp for halvannen uke siden, som satt litt i. Oppvarmingen var helt forferdelig, men jeg hadde litt flaks med løpsopplegge, siden det ikke gikk så alt for fort.

I august begynner EM i Berlin, og det er det store målet for de norske utøverne i år. Begge brødrene føler de er i rute til å krige om medaljer når mesterskapet begynner 7. august.

– Jeg er så godt i rute som jeg kan være. 1500 meter-formen er ikke så god, men 5000 meter-formen og kondisjonen er god, forteller Henrik.

Hyller publikum

Noen som får skryt fra samtlige norske utøvere i dag er publikummet på Bislett Stadion. Den fullsatte nasjonalarenaen har heiet frem i øvelse etter øvelse, og får velfortjent ros fra blant andre Henrik Ingebrigtsen, som gjerne vil gi tilbake til dem også.

– Det var veldig gøy å løpe her i dag. Publikum var helt fantastiske. Nå skal jeg gå å ta noen selfies, og gi noen autografer, sier Henrik, som heller ikke nøler mye når han får spørsmål om hvem som var vinneren blant brødrene i dag.

– Jakob. Ingen tvil, avslutter han, før han tar en runde for å takke publikum.