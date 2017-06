Rett fra rekordløp til høydetrening for Jakob Ingebrigtsen

Sammen med storebror Filip og pappa Gjert ankom Jakob Ingebrigtsen sveitsiske St. Moritz sent søndag kveld.

Dit reiste han rett fra superløpet under Diamond League-stevnet i Stockholm.

– Det var et greit sololøp. Det må man kunne si, sier Gjert Ingebrigtsen uten å ta av.

Med tiden 3.39.92 ble sønnen søndag den 18., og også yngste, nordmann noensinne til å løpe under 3.40 på 1 500 meter. 16-åringen har forbedret persen med over fem sekunder fra i fjor, men far og trener Gjert virker egentlig litt misfornøyd etter søndagens løp.

– Det var litt dumt at det ble så stor fart i hovedfeltet. Det blåste en del i Stockholm i går, så han ble liggende alene i vinden der, det ble tungt. Han holdt jevn fart gjennom hele løpet, og løp egentlig solo i motvind under 3.40. Det er greit, sier han.

– Andre ville karakterisert løpet med andre ord og annet fortegn?

– Ja, det var greit.

VM-kravet innen rekkevidde

Men det er nok av andre som gjerne setter sterkere ord på prestasjonene til Jakob Ingebrigtsen. Som toppidrettssjef i Norges friidrettsforbund, Håvard Tjørhom.

– Det er helt utrolig. Han er en så ung, men samtidig så reflektert, med stor kapasitet på flere plan. Å se hvordan han løser løp i internasjonal klasse er bare fantastisk.

– Klarer han VM-kravet?

– Først og fremst er det U 20 som er hans mål, så får jeg gi et standard kjedelig svar at det får vi se på, ler sportssjefen.

Om Ingebrigtsen skulle klare VM-kravet til mesterskapet i London i august, vil ikke Tjørhom stå i veien. Kravet er på 3.36.

– Er det innen rekkevidde?

– Ja, det er det.

Får fri i sommer

Men på 1 800 meter i Sveits skal Jakob Ingebrigtsen de neste ukene forberede seg til noe annet som sesongens store mål: U20-EM.

I slutten av juli er sesongen så over for Jakob Ingebrigtsen.

– Han er for ung til å reise verden rundt og delta i mesterskap. Han har ett juniormesterskap i Europa i år, og det holder i massevis. Vi kan ikke jage ham verden rundt, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Det kommer tidsnok perioder der alvoret blir større. Han har nådd noen tøffe mål allerede, og da jager vi ikke videre, sier han.

– Han matches forsiktig?

– Han må få litt fri. Få senke skuldrene litt og ta livet med ro.