– Det er surrealistisk bare det å stille på start, og så går det så bra i debuten. Det hadde jeg ikke forventet, sier Hedegart til NRK etter verdenscupdebuten.

Det endte med en imponerende 28. plass med 10 treff og plass på lørdagens jaktstart.

– Helt kanon, oppsummerer torsdagens vinner Johannes Thingnes Bø.

Han lånte ut skiene sine til junioren som kvalifiserte seg til sprinten i Holmenkollen ved å bli beste junior i junior-VM.

– Jeg spiste frokost med han i dag tidlig. Han er interessert, han gledet seg til å gå. Han spurte meg hvor mange pust jeg brukte før første skudd på liggende. Han klinka til med ti treff og verdenscuppoeng. Det er helt rått, skryter Thingnes Bø.

IMPONERTE: Junioren Einar Hedegart. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Men skiskytingens soleklare ener er ikke den eneste stjernen som hjelper unggutten denne uka.

Hedegart følte seg nemlig som selveste Petter Northug på oppløpet, og det er kanskje ikke så rart for unggutten kommer fra samme kommune som Northug-familien.

– Jeg har hatt litt kontakt med faren hans de siste årene, og de har hjulpet meg med utstyr. Jeg har fått lånt noen ski i renn denne sesongen. Det har vært gull, forklarer han.

Etter målgang ble unggutten intervjuet av nettopp Northug som er ekspert i TV 2.

– Han er mitt store forbilde, uten tvil. Det er veldig tøft at han er med i skiskytter-sirkuset. Alt dette er en guttedrøm rett og slett. Jeg håper jeg kan komme meg flere ganger hit i årene som kommer, sier en meget fornøyd og nesten himmelfallen Hedegart.

Halvt år uten trening

Lørdag får han gå sitt andre verdenscuprenn etter å ha kvalifisert seg til jaktstarten. Der har Hedegart og Northug lagt en plan:

– Jeg og Petter har allerede avtalt at vi skal sette oss ned og legge en slagplan for hvordan vi skal hente inn Tarjei på førsterunden. Vi får se, forteller Hedegart.

Northug råder unggutten til å nyte opplevelsen og bruke det som inspirasjon i arbeidet de neste årene.

– Når det gjelder skyting og den biten, må han ikke høre på meg. Men jeg kan si at han skal gi gass og det tror jeg han gjør. Jeg tror han lot seg inspirere og gleder seg til å gå jaktstart på hjemmebane, sier Northug til NRK.

Men at han skulle stå i Holmenkollen og motta hyllest og hjelp fra Thingnes Bø og Northug så ut som ren utopi for ett år siden.

OPERERT: Hedegart opererte menisken i januar 2022. Foto: Privat

De to forrige sesongene har vært preget av motgang, og for et drøyt år siden måtte han operere menisken.

– Jeg skadet meg dagen før åpningen på Sjusjøen november 2021 og operert januar 2022, så det var et halvt år uten nesten noe trening, forteller Hedegart og fortsetter:

– Vi begynte fra scratch igjen i mai og siden har det gått på skinner. Det trengte jeg.

Men før sesongen ga han seg selv et ultimatum.

– Jeg sa faktisk til mange at nå må det bli junior-VM ellers legger jeg opp. Det er litt det at man må begynne slå igjennom litt, man kan ikke bare vite selv at man har et høyt nivå og aldri få det frem. Jeg fikk vist det i år og så avsluttet det med verdenscup og det er ordentlig godt å tenke på etter å ha slitt så mye de to siste årene, forteller Hedegart.

Thingnes Bø sjokkerte

Men det var en litt spent utgave av Johannes Thingnes Bø som som sprinten i Holmenkollen. Skiskytteren har, sammen med sin bror, slitt med korona de siste ukene, og duoen var usikre på hvordan formen var.

Thingnes Bø på stående Du trenger javascript for å se video.

Thingnes Bø dro på seg én bom og strafferunde på siste skyting, men med lungekapasiteten intakt nordmannen på i sporet. Han var suverent raskest på samtlige runder og var totalt 48,8 sekunder raskere enn nest beste mann, Benedikt Doll, i sporet.

Svenske Martin Ponsiluoma var nærmest å utfordre om seieren, men heller ikke han klarte å holde tritt på den siste runden. Han tapte 16 sekunder til Thingnes Bø på sisterunden og var hele 23,9 sekunder bak i mål.

Ponsiluoma og Doll tok pallplassene bak Thingnes Bø.

– Han reagerer jo helt motsatt på det alle reagerer negativt på. Sykdom og treningsavbrudd er hans formel på å komme tilbake sterkere enn noen gang. Jeg blir irriterende imponert. Han utklasser oss nok en gang, sier Christiansen om lagkompisen.

– Det ser ut som han har hatt en uke med oppladning. Han er uanfektet, sier Sturla Holm Lægreid.

Konkurrentene var rett og slett nærmest sjokkert over det Thingnes Bø presterte etter en lengre sykdomsperiode.

– Det eneste man får gjort nå er sabotasje, men det skrinlegger vi med en gang. Det er nesten så man tror at ikke noen kan gå så fort, men han gjorde det likevel, sier Johannes Dale.