Reservekeeper reddet Solskjær fra cupflause

Etter tomålstapet borte mot West Ham United i ligaen forrige runde trengte nordmannen en opptur. Noen gedigen opptur ble det heller ikke, men den norske manageren kan puste lettet ut etter å ha unngått en cupflause.

Den argentinske reservekeeperen Sergio Romero ble til slutt den store helten da Manchester United slapp unna skrekken med et hårstrå.

Tamt United

Selv med superstjernen Paul Pogba tilbake i lagoppstillingen ble tredjedivisjonslaget Rochdale en tøff oppgave for Manchester United. Pogba var tilbake i lagoppstillingen etter å ha stått over de tre siste kampene med en ankelskade.

Den franske superstjernen fikk førsteomgangs største mulighet da han umarkert headet et innlegg like over mål fra kort hold. Tilskuerne på Old Trafford ble ikke servert noe festfotball, og lagene gikk målløse inn til pause.

United-laget har ikke scoret mer enn ett mål siden de vant ligaåpningen 4-0 mot Chelsea i august.

Tenåringer ble sentrale

I andreomgang var Rochdale centimeter unna scoring da de spilte seg igjennom Manchester-forsvaret og fikk skutt fra fem meter. Ballen gikk forbi keeper, men nysigneringen Aaron Wan-Bissaka fikk reddet på streken.

Det 17 år gamle spisstalentet Mason Greenwood scoret det avgjørende målet i europaligaen forrige uke, og var igjen sentral for Manchester-laget. Unggutten ga United ledelsen etter 67 minutter. 17-åringen lurte bort en forsvarer med en skuddfinte, før han satt ballen i keepers korthjørne.

SJOKKERTE: 16 år gamle Luke Matheson sjokkerte Manchester United da han utlignet for bortelaget. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Det så ut som spisstalentet til United skulle stjele alle overskriftene, men istedenfor var det en enda yngre tenåring som ble sentral. Inn på bakerste stolpe snek 16 år gamle Luke Matheson seg og banket inn utligning for tredjedivisjonslaget. Matheson, som fyller 17 år om en uke, jublet hemningsløst på stadion som er kjent som drømmens teater.

Reservekeeper ble helt

Dessverre for Rochdale-tenåringen ble det kun med drømmer denne gangen. Jimmy Keohane klarte ikke lure Uniteds reservekeeper da han tok lagets andre straffespark. Solskjærs menn, inkludert 17 år gamle Greenwood, gjorde ingen feil og satt alle fem straffe sine.

Dermed kunne Manchester-laget juble for avansement da sommersigneringen Daniel James satte lagets femte straffe bak Rochdale-keeperen.

Som spiller vant Ole Gunnar Solskjær det meste med Manchester United, men noe ligacup trofé ble det aldri. Etter seieren over Rochdale lever fortsatt muligheten for at Solskjær kan skaffe seg et trofé han ikke har i skapet fra før av, og hans første som United-manager. Men etter forestillingen mot Rochdale virker akkurat det veldig langt unna.