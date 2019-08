Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Liverpool kom fra 4-1-seier over Norwich i serieåpninga. Chelsea kom fra 4-0-tap mot Manchester United.

Det var det ikke nødvendigvis så lett å se da de to lagene møttes til tidenes første helengelske supercupfinale onsdag kveld, som vinnere av henholdsvis mesterligaen og europaligaen sist sesong.

For det ble en jevn – og tidvis forrykende – fotballkamp på Besiktas Park i Istanbul, der det skulle kreves både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse for å kåre en vinner.

Det ble til slutt Liverpool som straffet Chelsea, etter at reservekeeper Adrian reddet det aller siste straffesparket.

– Jeg drømte om å redde den siste straffen, erkjenner helten i intervju med Viasat 4.

KUNNE FEIRE: Chelsea scoret først, men Liverpool jublet sist i Istanbul Foto: MURAD SEZER / Reuters

Helt fersk i Liverpool

– I forrrige uke måtte jeg debutere, en keeper må alltid være klar. Dette er en drøm som blir sann, sier en jublende Adrian.

Den spanske 32-åringen skrev under sin Liverpool-kontrakt så sent som 5. august, og var tiltenkt en rolle som reserve for Alisson Becker.

Men da Becker ble skadet i serieåpninga sist fredag, ble Adrian kastet inn.

Onsdag kveld kunne manager Jürgen Klopp med egne øyne se at han har en keeper som holder mål selv om Becker er ute i noen uker.

Chelsea scoret først

Det var imidlertid Chelsea som startet best onsdag kveld, ogetter 36 minutter sendte Olivier Giroud Chelsea i ledelsen. Liverpool var tilsynelatende i god defensiv balanse, men Chelseas nysignering Christian Pulisic klarte likevel å få ballen igjennom det røde midtforsvaret.

Fra venstre side, og med venstre ben, satte Giroud iskaldt ballen i lengste hjørne.

DRØMMESTART: Olivier Giroud jublet først i Istanbul. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Fire minutter senere jublet Chelsea igjen, da Pulisic dro seg fri og satte en ny ball i nettet. Det viste seg imidlertid å være en avventende offside, og etter en dobbeltsjekk hos VAR-dommerne ble scoringen korrekt underkjent.

Etter pause satte Liverpool-manager Jürgen Klopp inn Roberto Firmino, og det tok bare tre minutter før brasilianeren noterte seg for en målgivende. Sadio Mané fikk æren av å klinke inn 1–1 alene med keeper.

Dobbel Mané

Etter 75 minutters spill spilte Liverpool seg til en enorm dobbeltsjanse, men Chelsea-keeper Kepa vartet opp med en enorm redning på skuddet fra van Dijk.

Etter 83 minutter fikk Chelsea igjen et mål underkjent etter en avventende offside. Også denne gangen en korrekt avgjørelse av dommerteamet som ble ledet av franske Stéphanie Frappart.

DAGENS DOBBEL: Sadio Mané scoret to mål for Liverpool. Foto: OZAN KOSE / AFP

Dermed gikk kampen til ekstraomganger. Der tok det fem minutter Sadio Mané bredsidet ballen via tverrliggeren og i mål.

Liverpools andre. Manés andre.

Men fortsatt var det ikke slutt. Etter 99 minutter gikk nemlig Liverpool-keeper Adrian beina på Tammy Abraham inne i feltet.

Fra straffemerket gjorde Jorginho ingen feil. 2-2 og full kamp igjen.

Redningsmannen

Flere mål ble det imidlertid ikke, og følgelig gikk det til straffesparkkonkurranse. Det endte med at Liverpool fikk revansje for nederlaget i Community Shield, der Manchester City vant straffekonken.

Også straffeskytingen holdt skyhøy klasse. Liverpool scoret på alle sine fem straffer, selv om Chelsea-keeper Kepa hadde en neve på to av dem.

Chelsea hadde også scoret på sine fire første da Tammy Abraham sto ansikt til ansikt med Adrian i Liverpool-målet.

Den duellen gikk altså Liverpools reservekeeper seirende ut av.