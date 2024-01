Rennstart utsatt i VM i skiflyging

Utforrenn avlyst grunnet snømangel

De to planlagte utforrennene i Chamonix 2. og 3. februar har blitt avlyst grunnet for høye temperaturer og for lite snø.

Det skriver Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding.

«På grunn av høye temperaturer og ugunstige snøforhold, avlyses de to planlagte utforrennene i Chamonix (FRA) 2.–3. februar», heter det i meldingen.

Forbundet opplyser også at slalåmrennet på søndag fortsatt vil gå som planlagt.

Neste stopp for fartsherrene blir dermed super-G- og utforrennene i Kvitfjell 17. og 18. februar.

(©NTB)