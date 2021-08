Rennes ned av kommentarer etter dette bildet – nå slår juryen tilbake

På treningen før konkurransen på lørdag ga juryen klar beskjed om at Jenny Stene måtte endre stilling.

Norske Jenny Stene måtte bruke treningsdagen fredag på å legge om grepet i stående. Juryen mente hun hadde våpenet for tett mot brystet. Lørdag gikk dommerne i røde vester tett bak skytterne og observerte nøye under selve konkurransen.

– Jeg «kjenner dem» bak i nakken, og ser den røde vesten ganske tydelig. Det er ikke sånn at de så så nøye på meg. Vi var enige om endringen og viste juryen grepet og at vi hadde gjort det vi kunne, sier Stene.

Mener kineser brøt reglene

For et par dager siden fortalte NRK at flere i skyttermiljøet har reagert på måten Qian Yang, som har tatt to gullmedaljer i OL, holder riflen sin på.

– Hun bryter regelverket slik det står i papirene. Det er helt klart brudd på regelverket, sa landslagstrener Espen Berg-Knutsen da NRK viste ham bildet.

Flere kilder i det norske skyttermiljøet er klare på at Yang holder våpenet på en ulovlig måte, og at det handler om to ting:

Nesen er i kontakt med diopterforlengeren (siktet).

Venstre og høyre hånd er i kontakt.

– Det gjør at stillingen blir enda mer stabil. Det er ikke lov, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

– Problemet er at det ene bildet forteller ikke hele sannheten, sier juryformann David Goodfellow til NRK.

Har fått stygge kommentarer

Etter at NRK lagde sak på dette før helgen, har debatten tatt fullstendig fyr, bekrefter Goodfellow. I OL har han jobben med nettopp å kontrollere om ting går etter regelverket.

– Det har kommet hundrevis av kommentarer, og jeg har fått noen ganske stygge noen selv. Men jeg er tykkhudet, så det går bra, sier den erfarne jurysjefen.

SYNLIG: De røde skjortene stikker seg ut blant skyttere. Her diskuterer de med den italienske treneren under kvalifiseringen. Foto: Heiko Junge / NTB

– De har gått gjennom alle slags kvalifiseringer for å komme til OL, og vi ville trodd at de fikk ordna dette før de kommer hit, sier han.

Han er imidlertid klokkeklar på at gullvinneren ikke har brutt noen regler.

– Jeg var tett på, og jeg syns ikke det var noe galt. Det er opp til meg å bestemme, men samtidig har alle rett til sin egen mening, sier han.

Før 50 meter helmatch lørdag kunne det virke som juryen var mer påpasselig enn de har vært før.

– Jeg tror juryen har fått litt tyn etter den saken som har gått, noe jeg synes er litt ufortjent. Jeg tror det er derfor de er litt ekstra på, legger hun til.

Stene greide ikke å ta seg til finalen på helmatchen, hvor landslagsvenninnen Jeanette Hegg Duestad endte som nummer fire.

FIKK KORREKS: Jenny Stene måtte rette på grepet før helmatch-konkurransen. Foto: Heiko Junge / NTB

Gullvinneren: – Aldri sett før

Vinneren fra Sveits forteller at også hun la merke til at noe var annerledes fra juryens side i konkurransen, for også da ble skytterne observert nøye.

– Hun (fra juryen, red. anm) var sånn i finalen også. Det er reglene, så hun har rett til å gjøre det. Jeg har bare aldri sett noen gjøre det før. Jeg brydde meg ikke, for jeg vet at jeg ikke toucher. Vi kan nok diskutere reglene, men reglene er i alle fall klare, sier hun.

Goodfellow avviser at juryen gjorde noe annet enn før.

– Vi går opp og ned og ser på stillingene. Dette er utøvernes store øyeblikk, så det er på trening vi gir dem korreksjon og råd, sier han.

Stene var av en annen oppfatning.

– De skal alltid være på, men jeg hadde håpet at når det er OL, så kan de legge det litt bak seg og la utøverne få en god opplevelse, sier den norske skytteren.