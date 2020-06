– Jeg vil tro det er noen som ser på det som overraskende og rart, det er sikkert noen som ikke har troen. Så håper jeg det er noen som tror på meg, sier Renate Blindheim til NRK.

Ingen herreklubb på et så høyt nivå har tidligere hatt en kvinnelig trener. Hun har de siste årene vært leder for ungdomsgruppen i Åsane fotball, men tar nå steget opp i 2. divisjon.

– Det har gått veldig fort, dette hadde jeg ikke sett for meg for en uke siden. Jeg var fornøyd med situasjonen i Åsane og hadde ikke tenkt at dette var noe som kunne skje i det hele tatt, sier Blindheim.

– Vi er spent, men samtidig helt sikker på at Renate har det som trengs. Alle referanser tilsier at hun er en kvalitetstrener, sier fotballeder i Sotra SK, Ronny Ekren.

NY TRENER: Renate Blindheim sammen med Ronny Ekren på fredagens pressekonferanse. Foto: SOTRA SK

– Ting jeg aldri har vært borti før

Hun har en real utfordring foran seg. Fredag morgen ble hun presentert som trener. Senere samme dag møter hun spillerne for første gang. Mandag er det klart for første treningskamp.

Første seriekamp i 2. divisjon er 11. juli, borte mot Fram Larvik.

– Det er veldig mye som er nytt. Det rent fotballmessige skal vi komme godt i gang med, men det er veldig mye utenom som er ting jeg aldri har vært borti før. Men det er mange flinke folk her, sier Blindheim.

– Hva da?

– Alt fra spillerlogistikk til hele pakken som hovedtrener, sier hun.

I årets utgave av 2.-divisjon spilles det «halv serie» med sluttspill. Det betyr at lagene kun møter hverandre én gang før et sluttspill avgjør hvem som rykker opp og ned.

– Det gjør situasjonen enda mer spesiell. Ting er annerledes og spesiell for alle. Vi har knapt med tid, men tror at vi kan få til noe bra, sier Blindheim.

Ekspert: – Må ha en enorm fotballkapasitet

I 2018 var Eline Torneus den første kvinnelige treneren i 3. divisjon. Hun synes det er «helt rått» at hun får oppgaven og setter pris på at en ny kvinne tar steget inn i toppfotballen.

EKSPERT: Eline Torneus har trent Skjervøys herrelag i 3.-divisjon og er nå Eurosports fotballekspert. Foto: Tvnorge / NTB scanpix

– Min erfaring er at du må få respekt, og det må du få fort. Ettersom hun ble ansatt i en så ung alder må hun ha en enorm fotballkapasitet. Det er hun klar over selv, så hun må være tålmodig og stole på egne ferdigheter, sier Torneus til NRK.

Hun fikk selv en trå start på trenerkarrieren i Skjervøy.

– Det er ytre faktorer som påvirker deg, men du styrer selv i hvor stor grad du lar deg påvirke. Du kan bukke under for presset, men bør heller jobbe hardt for å endre eget produkt. Det er ikke produktivt for treneren å tvile, du må ha åpenheten med spillerne og jobbe mot et felles produkt, sier Torneus.

Sotra ble nummer ni i 2. divisjon avdeling 2 i fjor, fire poeng over nedrykksstreken.

Første steg mot drømmen

Nylig ble Blindheim tatt ut til UEFA A-lisenskurs, som en av to kvinnelige trenere i Norge.

Blindheim var selv et stort talent, og har spilt flere U-landskamper for Norge sammen med blant andre Guro Reiten og Caroline Graham Hansen.

Da en skade i foten satte en stopper for spillerkarrieren allerede som 17-åring, bestemte hun seg for å bli trener.

– Det har gjort at jeg får drive med det jeg vil drive med. Jeg synes kanskje det er enda artigere å være trener, sa Blindheim til NRK tidligere i år.

Da luftet hun ambisjonene om å bli den første kvinnelige treneren i eliteserien. Fredag tok hun første steget på veien dit.

– Det passer veldig fint, dette gikk relativt mye raskere enn jeg hadde sett for meg.