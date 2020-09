Renate (26) ble pioner – nå følger VM-stjerna etter

Tallene på kvinnelige trenere i norsk fotball sier egentlig det meste:

En tredjedel av alle registrerte fotballspillere i Norge er jenter og kvinner, men bare 14 prosent – en av sju – av trenerne er kvinner.

Bare én av ti trenere i Toppserien for kvinner er kvinne.

Tidligere i år fortalte NRK historien om Renate Blindheim som er blitt den første kvinnelige treneren på toppnivå for menn.

26-åringen nyter for tiden stor suksess med Sotra SK, som i skrivende stund ligger på 3. plass i 2. divisjon, avdeling to. Laget er bare to poeng bak serieleder Vard-Haugesund, og kjemper om opprykk til 1. divisjon.

SUKSESS: Renate Blindheim har suksess som trener for Sotras herrelag. Foto: Vidar Ruud

– Jeg vil tro det er noen som ser på det som overraskende og rart, det er sikkert noen som ikke har troen. Så håper jeg det er noen som tror på meg, sa Blindheim til NRK i sommer.

Tydelig mål

Norges Fotballforbund har nå satt seg som mål at trenerandelen kvinner skal opp på 20 prosent i løpet av kort tid. Et av initiativene for å få til det er rene trenerkurs for kvinner.

Tidligere landslagskaptein Trine Rønning er instruktør for et kurs for bare kvinner i regi av Oslo fotballkrets. Hun sier at det har vært helt avgjørende å få til et slikt kurs, fordi det normalt sett er veldig få kvinner på trenerkurs.

NYTT INITIATIV: Trine Rønning. Foto: NRK

– Jeg har sjelden vært i en gruppe med én dame og sju menn hvor dama er fremtredende. Her er det sånn at alle bidrar, uansett erfaring og nivå. Det gir en ekstrem trygghet, sier hun til NRK.

VM-stjernas høye mål

24 kvinner fra hele landet deltar på UEFA-B-trenerkurset for bare kvinner. En av dem er Vålerenga-spiller Sherida Spitse.

VERDENSSTJERNE: Sherida Spitse (t.h.), her med lagvenninne Shanice van de Sanden, ledet Nederland helt til VM-finale som kaptein i fjor. Foto: Michel Spingler / AP

30-åringen har elleville 178 landskamper for Nederland, og var kaptein da de oransje gikk helt til VM-finalen i fjor sommer. Spitse har ikke satt seg noe konkret mål som trener, men vet at hun vil opp på øverste hylle også der.

– Jeg vil bli trener på et høyere nivå, også UEFA-A etterhvert. Jeg vil ikke bare lære bort de enkle tingene, som å spille pasninger. For meg spiller det ingen rolle om det er kvinner eller menn, det handler om kvalitet, sier midtbaneeleganten til NRK.

Spitse har framstått som en tydelig lederprofil for både Vålerenga og Nederland de siste årene. Det har hun planer om å fortsette med når hun skal styre taktikktavla på heltid.

– Jeg er direkte, men vil også ha det gøy, for det er det viktigste for meg. Jeg vil at gruppa skal jobbe for meg.

PÅ KURS: Spitse er en av 24 kvinner på trenerkurset. Foto: NRK

– Når ser du for deg å bli trener?

– Jeg vil spille så lenge det er gøy, og det er det fortsatt, men kanskje om ti år. Vi får se.

– Klok taktisk

Trine Rønning er glad for at en så stor profil som Spitse deltar på trenerkurset for kvinner.

– Du ser at hun har fotball i seg, hun lever og ånder for det. Det er viktig å ha sånne profiler og forbilder på feltet. Jeg håper hun blir i Norge, så vi får nyte godt av kompetansen hennes, sier Rønning til NRK.

I Vålerenga er både trener Jack Majgaard Jensen og Spitses midtbanekollega Sigrid Heien Hansen positive til Spitses trenerambisjoner.

– Hun er en veldig dyktig person og leder. På banen er hun fantastisk som kaptein og veldig klok taktisk. Jeg vet ikke om hun kan lære så mye av meg, men kanskje hun kan lære av alle de feilene jeg gjør, sier Majgaard Jensen med glimt i øyet.

HAR TRUA: VIF-trener Jack Majgaard Jensen har tro på at Sherida Spitse kan nå langt som trener. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dansken, som i skrivende stund leder serien med Vålerenga, er ikke i tvil om at Spitse kan nå langt.

– Jeg tror hun blir landslagstrener for Nederland, men vi vil jo selvsagt ha henne som spiller i Vålerenga så lenge som mulig, sier han.

– Dødsfett

Sigrid Heien Hansen har også stor tro på Spitse som trener. 24-åringen er svært positiv til NFFs trenersatsing mot kvinner.

– Jeg har absolutt savnet kvinnelige trenere selv, jeg har jo kun hatt menn. Jenter skjønner jenter bedre, så jeg håper helt klart at flere kvinner skal ta trenerkurs. Renate Blindheim er jo på herresiden, det er jo dødsfett, sier Heien Hansen til NRK, og legger til:

– Hvorfor skulle ikke en dame gjøre en like god jobb som en mann? Jeg tror det bare er litt fjernt for folk at jenter trener gutter. Bare man blir vant til det er det ingen problemer for begge parter.

Spitse, Majgaard Jensen og Heien Hansens Vålerenga møter Sandviken hjemme lørdag 16.30. Alle lørdagens kamper ser du her:

