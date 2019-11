Magnus Carlsen - Wesley So: 2,5-13,5

– Det har vært en nitrist kamp av Magnus Carlsen. Han har ikke vunnet en eneste gang mot Wesley So, hvem hadde trodd det? spurte Torstein Bae retorisk.

Eksperten mente Carlsen spilte kafe-sjakk den siste dagen av VM.

– Det betyr at han bare måker på fordi han ikke har noe å tape. Han trenger ikke å spille de beste trekkene, han bare håper at motstanderen gjør en tabbe, uttalte Bae.

– Det er kamikaze-spill, utbrøt han.

Måtte vinne, men feilet

Carlsen hadde en dårlig dag på jobben i går. Da tapte han to partier. Dermed måtte nordmannen få elleve poeng før So fikk to poeng i dag.

Det gikk ikke.

Med remis i det første partiet, og tap i det andre, ble det 3-1 til So, og VM-finalen ble avgjort.

VERDENSMESTER: Wesley So tok sin første medalje i et VM noen sinne. Det ble gull i det første offisielle mesterskapet i fischersjakk. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er sjokkerende selv for meg. Hvis du sjekker datamaskinen, så tror jeg at jeg har spilt ganske bra. Det er sjokkerende selv for meg, gliser So til NRK.

Carlsen spilte aggressivt i begge dagens partier. Han visste han måtte vinne.

Men nordmannen fant ikke de beste trekkene i noen av partiene. Dermed er So verdensmester.

– Jeg er veldig glad. Det er den første VM-tittelen i fischersjakk. Denne grenen har ikke vært populær før de siste årene. Det er min yndlingsform for sjakk. Jeg er veldig stolt av å vinne, sier So til NRK.

– Magnus har hatt et par dårlige dager. Hadde dette vært vanlig sjakk, hadde han nok vunnet, tror So.

Carlsen selv ønsket ikke å stille til intervju, men pappa Henrik forklarte hvordan sønnen har det nå.

– Magnus er veldig misfornøyd med de to siste dagene, han har ikke følt at ting har fungert i det hele tatt. Men So har spilt veldig bra, så det er bare å gratulere han.

Allerede underveis i det første partiet, snakket Henrik Carlsen om at han fryktet at dagen i går hadde ødelagt så mye for Magnus Carlsen at det var umulig å rette opp i dag. Henrik Carlsen fikk altså rett.

Så er spørsmålet hvordan dette påvirker verdensmesteren i langsjakk i fremtiden.

– Det kan gjøre han revansjesugen og det kan gå litt utover selvtilliten kortsiktig. Han er vant til at det går litt opp og ned, sier Henrik Carlsen.

I bronsekampen vant Jan Nepomnjajtsjij mot Fabiano Caruana med sifrene 12,5-5,5.