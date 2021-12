Rekordsterkt felt og flere nordmenn enn noensinne: Slik blir VM i lyn- og hurtigsjakk på NRK

Nesten hele verdenseliten er på plass når VM i hurtigsjakk trekkes i gang i Warszawa 2. juledag. De kinesiske spillerne er omtrent de eneste blant verdens beste som ikke er med i turneringen.

Både tapende VM-finalist Jan Nepomnjasjtsjij, supertalentet Alireza Firouzja, geniet Hikaru Nakamura og mesterhjernen Fabiano Caruana er blant dem som kjemper om to VM-gull på NRK i romjula.

– Det er et fantastisk felt vi har. Firouzja er mannen alle snakker om, men her blir det virkelig et rotterace fra første trekk, sier NRKs ekspertkommentator Torstein Bae.

KLARE FOR JULESJAKK: Torstein Bae (fra venstre), Ole Rolfsrud og Heidi Røneid. Foto: Erik Johansen / NTB

Nesten 30 timer sjakk på TV

Torstein Bae skal, som vanlig, følge hvert trekk fra NRKs studio på Marienlyst. Sammen med Ole Rolfsrud, Heidi Røneid og Atle Grønn blir det TV-sendinger gjennom hele turneringen med start 14.40 hver dag. 30. desember, turneringens siste dag, starter sendingen én time tidligere, 13.40.

NRK sender både på TV og radio, og vil oppdatere på nrk.no gjennom hele turneringen.

Du kan snakke med våre eksperter på nrk.no/sjakk, og får servert to julenøtter av Atle Grønn hver dag.

Fra 26. til 28. desember spilles VM i hurtigsjakk. Lynsjakkturneringen går 29. og 30. desember.

TO POKALER: Magnus Carlsen er regjerende bester både i hurtig- og lynturneringen. Her med begge pokalene på seremonien i Moskva 2019. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Far og manager Henrik Carlsen kan melde om en svært god oppladning for Magnus Carlsen, som er favoritt i begge turneringer.

– Å være ferdig med VM, vinne VM og få snakket ut om VM og utfordringer fremover har bidratt til at han har hatt en veldig bra uke. Forhåpentligvis har det vært en svært god oppladning til lyn- og hurtig-VM, sier Henrik Carlsen til NRK.

Smittefrykt stoppet historisk deltaker

Norge stiller med fire utøvere i Warszawa. Foruten Magnus Carlsen er Aryan Tari, Johan Sebastian Christiansen og Kristian Stuvik Holm med.

– Det blir veldig spennende å følge dem. Jeg håper vi kan få det endelige gjennombruddet for Aryan, sier Bae om de norske.

Det blir Holms VM-debut; han kvalifiserte seg til turneringen da han vant NM i sommer.

– Det er utrolig gøy, jeg gleder meg masse. Nå er jeg rangert som 130 av 150. Alt over det hadde vært veldig bra. Jeg har mest troa på meg selv i hurtigsjakk, og håper å ta noen skalper i starten, sier Holm til NRK.

DROPPET VM: Olga Dolzjikova, her avbildet da hun gjestet NRKs sjakkstudio for noen år siden. Foto: NRK

Norge skulle egentlig hatt med Olga Dolzjikova i kvinneklassen, men hun trakk seg fra turneringen i frykt for å bli smittet av koronavirus.

Hun hadde blitt første norske kvinnelige deltakere i turneringen.

– Risikoen er høyere enn gleden for å spille. Det er mange kjente folk, men det er slik at jeg ikke har sjanser for en topplassering, sier Dolzjikova til NRK.

– Det er jo ganske dumt at det ble sånn, sier hun.