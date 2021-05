Rekordras for Jæger (17): – Én øvelse unna fullstendig ellevilt

– Vi må kalle det en virkelig verdensklassetid når hun ikke engang har fylt 18 år, sa den østerrikske TV-kommentatoren da Jæger avsluttet sjukampen i Götzis med 2.09,79 og ny personlig rekord på 800-meteren.

Ikke bare vant hun heatet. Hun var best av samtlige på øvelsen, akkurat som hun var på 200-meteren lørdag.

– Et utrolig talent, sa samme kommentator da den norske junioren ble ropt opp for å ta imot premien som «rookie of the meet», altså stevnets beste unge utøver.

VEKKER OPPSIKT: Henriette Jæger ble lagt merke til i Østerrike. Foto: Privat

Dermed tar Henriette Jæger med seg følgende utbytte hjem fra helgens storstevne i Østerrike:

Personlig rekord på 100 meter hekk (13,46), 200 meter (23,28), lengde (6,35), 800 meter (2.09,79) og sammenlagt (6154 poeng). Norsk U20-rekord i sjukamp. 13. plass sammenlagt og masse erfaring fra et av de største mangekampstevnene i verden. Og i hvert fall noen tær i OL i Tokyo.

Kan komme til OL

Poengsummen 6154 betyr nemlig at Jæger med et tilsvarende resultat i Sollentuna 12.–13. juni har muligheter for å kvalifisere seg til OL via verdensrankingen (man må ha to resultater for å telle på rankingen).

Da gjør det kanskje ikke så mye at hun fortsatt må vente litt før hun tar fra Ida Marcussen norgesrekorden for senior (6226 poeng).

– Det Jæger leverer denne helgen er én øvelse unna fullstendig ellevilt. Vi må ikke glemme at hun er 17 år og kan kvalifisere seg for OL, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Selv om Jæger viser et enormt potensial i løping, mens spydet helst skulle flydd ti meter lenger, ser han ingen grunn til at supertalentet skal gi opp sjukamp for å spesialisere seg på løping ennå.

– Helt nytt nivå

– Med den hurtigheten og eksplosiviteten hun har, har hun kapasitet til å kaste veldig langt i spyd også. Hun har tydeligvis noen tekniske oppgaver hun må løse, men jeg ser ingen grunn til at ikke hun skal klare det, sier Post, som er direkte overrasket over den store framgangen i løping.

– Det er gjennomgående i alle løpsøvelser. Hun har rett og slett løftet seg til et nytt nivå, sier han om 17-åringen, som altså tok fire NM-gull i løpsøvelser på seniornivå allerede i fjor.

Xenia Kizsan fra Ungarn vant stevnet med 6651 poeng, som er årsbeste i verden. Nærmest fulgte europamesteren fra 2016, Anouk Vetter fra Nederland. Kendell Williams fra USA, juniorverdensmester i 2014, ble nummer tre.