Når NRK snakker med maraton-veteranen er han på tur over den storslåtte Briksdalsbreen i Nordfjord i Sogn og Fjordane.

Lørdag skal 65-åringen løpe sitt maraton nummer 573 når starten går i Oslo maraton.

– Jeg er vel en av veteranene der, sier Haugen og humrer.

Han har vært med i hovedstadsløpet hvert eneste år siden 1987.

– Men jeg får vel problemer med å komme meg under 4 timer. Jeg har 4.08 som årsbeste, kommenterer sprekingen fra Nordfjordeid.

20 maraton i året

Haugen startet egentlig som sprinter og løp derfor sitt første maraton først som 31-åring.

Siden har det bare ballet på seg, som det heter. I dag er han medlem av den såkalte «100»-klubben, det vil si listen over løpere med minst 100 maraton, med god margin.

– Jeg topper den listen. Det er 150 stykker mellom meg og neste mann, sier Haugen.

Det er likevel langt opp til verdensrekorden, som ble satt av tyskeren Christian Hottas i 2016, ifølge Laufen.de. Da hadde sprekingen fullført 2500 maraton, og nå har han passert 2700, ifølge Bild.

For Haugen ble det 29 løp bare i 2003, men i løpet av et mer ordinært år regner han med at antallet er rundt 20 maraton – i tillegg til trening.

– Men jeg trener ikke hver dag, påpeker han.

Stabiliteten imponerer

NRKs friidrettskommentator Jann Post har selv deltatt i 14 maraton. Han mener Haugens stabilitet over 34 år er ganske utrolig.

NRKs friidrettskommentator Jann Post er en ivrig maratonløper. Foto: Privat

– Det er imponerende å løpe så mange løp over så lang tid, så dette er nok mer enn et prosjekt, det er en livsstil. Skal man ta den rekorden må man begynne tidlig, og ikke ta seg helt ut hver gang, sier Post.

– Han er et ekstremt tilfelle, legger han til.

Post trekker også frem Haugens årsbestetid på 4.08.

– Det er godt under gjennomsnittstiden i for eksempel New York Maraton. Det er en svært fin tid for en 65-åring, mener Post.

– Verre å sitte i sofaen

Lørdagens løp blir Haugens fjerde helg på rad med maraton.

– Hvor lenge regner du med å holde på slik?

– Så lenge det ikke blir et ork, så går det greit. Det er verre å bli sittende i sofaen. Man trives bedre i hverdagen når man er i noenlunde form, sier Haugen, som likevel innrømmer at alderen har ført til større utfordringer i restitueringen.

– Men det gikk greit forrige helg, sier han optimistisk.

– Men det er mange måter å holde seg i form på. Jeg har kanskje valgt en litt ekstrem måte, innrømmer han.