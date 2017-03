Rekordkampen skaper overskrifter i utlandet: – Episk og latterlig

217 minutter og 14 sekunder. Dette er rekorden som havner i ishockeyens historiebøker med gullskrift etter nattens sluttspillskamp mellom Storhamar og Sparta Sarpsborg.

NM-kampen startet klokka 18.00 søndag og den varte helt til klokka 02.33 mandag. Det var til slutt Storhamars Joakim Jensen som avgjorde kampen med sin 2-1-scoring.

Aldri før har en offisiell kamp vart så lenge.

FOX: Slik omtalter Fox Sports den elleville kampen på Hamar. Foto: Skjermdump: Fox Sports

Det er dessverre ikke altfor ofte at norsk hockey får oppmerksomhet utenfor landegrensene, men denne dagen er et unntak: I dag kan man lese om hockeydramaet på Hamar i medier i USA, Australia, Frankrike og Sverige.

For å nevne noen.

– Episk rekordkamp

«Det hele utartet til å bli en episk rekordkamp som ble avsluttet neste dag», skriver journalist Barry Werner i amerikanske Fox Sports.

Nettsiden ramser opp flere «interessante omstendigheter» som oppsto som følge av maratonkampen og trekker blant annet frem Twitter-meldingen til politiet i Innlandet.

Australske 7 Sports vier oppgjøret mange ord på sine nettsider og omtaler det hele som en «latterlig rekordkamp».

I artikkelen nevnes det blant annet at supporterlederen Storhamar Supporterunion, Anne-Line Syversen, måtte dra fra kampen for å gå på jobb.

Nyhetsbyrået AP sendte ut følgende Twitter-melding til sine 111.000 følgere i natt.

Fikk oppdatering under Zucca-kamp

Det amerikanske hockeypublikummet fikk også servert oppdateringer fra den norske kampen under NHL-matchen mellom New York Rangers og Detroit Red Wings.

TV 2-kommentator Kasper Wikestad knipset et bilde da en oppdatering fra Norge rullet over skjermen mens Mats Zuccarello Aasen var i fokus.

Neste kamp i kvartfinaleserien spilles allerede på tirsdag. Det gjenstår å se om spillerne kommer seg på beina innen den tid.

– Vi må bare nullstille oss. Det blir like tungt for Storhamar som for oss i neste kamp, sier Sparta-spiller Christopher Henriksen.