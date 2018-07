Rekordhelg i norsk friidrett: – Aldri sett så mye positivt på tre dager

– Det er gledelig, og overraskende bra. Dette er ei historisk god helg for norsk friidrett, sier Vebjørn Rodal.

De siste dagene har nemlig den ene rekorden fulgt den andre for de norske friidrettsutøverne.

Karsten Warholm slo til med ny norsk rekord på 400 meter hekk da han vant under Diamond League i London. Filip Ingebrigtsen leverte ny norsk rekord på 1500-meter, mens lillebror Jakob satt ny europeisk juniorrekord på samme distanse.

Jakob og Filip Ingebrigtsen slo begge storebror Henriks gamle norgesrekord på 1500 meter da de løp Diamond League, og det var Filip som stakk av med den nye norgesrekorden. Foto: Ali Tahir / NRK

Pedersen slo ni år gammel rekord

Henrik Ingebrigtsen imponerte også med å bli nummer fire under sin første 1500-meter på to år.

– Jeg hadde ikke trodd at Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen skulle levere så bra som de gjorde, sier Rodal om Idretts-Norges mest omtalte brødretrio.

Men suksessen stoppet ikke der. Etter mange år med forsøk klarte endelig Isabelle Pedersen å passere Christina Vukicevics norske rekord på 100 meter hekk.

Samtidig viser Karoline Bjerkeli Grøvdal at storformen er på vei med årsbeste i Europa på 3000 meter hinder.

– I tillegg klarte Ferdinand Edman EM-kravet på 1500-meter med ny personlig rekord på 3.38,64. Amalie Iuel sprang inn til årsbeste under 400 meter flatt. Det har vært ei helt fantastisk friidrettshelg, sier Rodal.

Isabelle Pedersen er nå Norges raskeste kvinne gjennom tidene på 100 meter hekk. Foto: Ali Iqbal Tahir

– Vi har blitt voksne

Blant dem som virkelig fikk det til å stemme var Isabelle Pedersen, som altså endelig kan skryte av å være tidenes raskeste norske kvinne på 100 meter hekk. Hun mener det jobbes veldig godt i norsk friidrett om dagen.

– Vi som er født på 90-tallet har gjort ekstremt mye bra, vi måtte bare bli voksne. Nå har vi klart å komme oss frem på de virkelig store arenaene.

Rodal er enig i at det er noe spesielt med den nye generasjonen av friidrettsutøvere.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal spår EM-suksess for Norge. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ting er mer profesjonalisert, det er satt i system. Samtidig tror jeg det er veldig viktig å ha noen forbilder som leverer. Det har vi hatt i Karsten Warholm og brødrene Ingebrigtsen.

– Må bevare toppidrettskulturen som er skapt

Rodal mener at vi har fått en kultur inn i norsk friidrett som lenge har manglet.

– Henrik Ingebrigtsen var tidlig ute, også har Filip Ingebrigtsen kommet etterpå og vist hvordan ting skal gjøres. De andre utøverne har hatt forbilder de kan lære av. Vi har rett og slett oppnådd det som kalles en toppidrettskultur.

Rodal mener at norsk friidrett må ta lærdom av de gode erfaringene for å sørge for at utviklingen vedvarer.

– Jeg tror den generasjonen og den toppidrettskulturen vi ser nå kan dra med seg flere, slik at vi kan få et mer jevnt påfyll av talenter. Da slipper vi de bølgedalene vi har hatt tidligere. Vi må prøve å få til litt av det vi ser i langrenn, der toppidrettskulturen går i arv. Vi leverer gode prestasjoner i generasjon etter generasjon, og det bør være et mål, også for friidretten.

Gullvinneren fra OL i Atlanta tror toppidrettskulturen kan gi Norge et veldig hyggelig EM, som starter 7. august.

– Jeg er ikke veldig glad i å skryte opp prestasjoner, men nå er det veldig vanskelig å snakke om et kommende EM uten å samtidig snakke om mange norske medaljesjanser, sier Rodal.

