– Jeg gjør som i Molde og tar det videre til en større scene, sier Braut Haaland til Viasport etter kampslutt.

For Salzburg-spissen satte selvfølgelig ballen i nettet på ærverdige Stadio Sao Paolo tirsdag kveld. I sin fjerde kamp i mesterligaen scoret nittenåringen sitt sjuende mål. Ifølge statistikktjenesten Opta har ingen scoret så mange ganger i sine fire første kamper. Store navn som Thierry Henry, Didier Drogba og Diego Costa klarte «bare» fem på sine fire første forsøk.

SCORING: Erling Braut Haaland scorer på straffespark mot Napoli. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Iskaldt straffespark

Før ti minutter var passert skaffet nordmannens spissmakker Hwang Hee-chan straffespark ved å bli felt av stopperstjernen Kalidou Koulibaly.

SKUFFET: Carlo Ancelotti har blitt straffet hardt av Erling Braut Haaland i løpet av to kamper. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Braut Haaland plukket opp ballen umiddelbart og hadde full kontroll fra elleve meter. Ballen gikk til høyre, mens målvakt Alex Meret slang seg den andre veien. Pappa Alfie kunne juble på tribunen med de tilreisende fra Salzburg, mens sønnen holdt armene ut til siden og ba publikum om å ta det med ro.

– Jeg lever drømmen og det gjelder å kose seg, sa spissen til Viasport etter kampen.

Dette er den tredje ballen Carlo Ancelottis menn har plukket ut av nettet i årets mesterliga. Haaland har vært årsaken hver gang. Regjerende mester Liverpool og belgiske Genk har ikke klart å score mot italienerne.

Eventyrlig start i mesterligaen

Braut Haaland presenterte seg med hat trick i debuten i mesterligaen mot Genk, fulgte opp med scoring mot Liverpool på Anfield og satte to baller i nettet i hjemmemøtet med Napoli. Etter tirsdagens scoring i bortemøtet mot Napoli står nordmannen med sju scoringer på fire kamper i mesterligaen, og 23 scoringer på 17 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Avansement henger i en tynn tråd

Napoli skrudde opp farten etter Braut Haaland-scoringen. Rett før hvilen klarte ikke laget fra Østerrike å stå imot presset. Napoli-kaptein Lorenzo Insigne fant Hirving Lozano som sørget for at kampen endte 1–1. Braut Haaland ble byttet ut etter 74 minutter. Salzburg ligger på tredjeplass i Gruppe E med fire poeng opp til Napoli på andreplass. Braut Haaland og Salzburg må slå Liverpool og Genk og samtidig avhengig av hjelp fra disse to lagene når de møter Napoli.

– Liverpool og Napoli er to gode lag. Vi får ta det kamp for kamp og se til slutt. Det blir en vill kamp mot Sandy (Sander Berge) i Belgia og så tror jeg vi får en god avslutning mot Liverpool. Det er enda muligheter, sier Braut Haaland til Viasat.