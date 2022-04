Rekdals familie skal ha opplevd hets på HamKam-kamp: – Veldig leit

– Synes det er rimelig stusslig at gutta, som var på Briskeby for å heie på HamKam, hørte så mye drit om Kjetil at de ikke føler seg velkommen på kamp, skriver Rekdals kone, Ane Guro Skaare-Rekdal, på Facebook om opplevelsen til de to brødrene.

Hun er også visepresident i Norges Fotballforbund. NRK har vært i kontakt med henne, men hun ønsker ikke å utdype innlegget.

Hendelsen skal ha skjedd på gårsdagens premiere i Eliteserien, mellom HamKam og Lillestrøm.

Til Hamar Arbeiderblad sier Kjetil Rekdal at det har vært flere slike episoder.

– Ikke første gangen det skjer. En av dem opplevde det samme i treningskampen mot Tromsø, var innom klubbhuset da, skriver han til avisen.

NRK har forsøkt å kontakte Rekdal, men har ikke fått svar.

– Skal føles trygt

Flere har reagert på historien. Blant dem er HamKams kaptein Aleksander Melgalvis.

– Det var nok en ubehagelig opplevelse for disse guttene, og det synes jeg er veldig leit. Alle skal føle seg velkomne på Briskeby og det skal føles trygt. Folk må ikke bli historieløse. Hadde det ikke vært for Frigård og Rekdal, hadde nok ikke klubben hatt en festdag som i går, sier Melgalvis til NRK.

SYNES DET ER TRIST: HamKam-profilen Aleksander Melgalvis synes det er leit å høre om det Rekdal-familien opplevde på kamp. Foto: Geir Olsen / NTB

Han ledet laget ut på banen i deres comeback til Eliteserien. Kamma er oppe på øverste nivå igjen, for første gang siden 2008, og startet åres sesong på et fullsatt Briskeby lørdag ettermiddag.

De spilte 2–2 mot Lillestrøm.

Guttenes storebror, Niklas Rekdal (27), som i fjor var en del av HamKams tropp, reagerer sterkt på Twitter.

– At mine to små brødre, som er Kamma-fans, skal få gjennomgå er pinlig, skriver han.

Forlot klubben i vinter

Kjetil Rekdal og assistenttrener Geir Frigård forlot klubben til fordel for Rosenborg før denne sesongen. I fjor ledet duoen HamKam til et overraskende opprykk fra 1. divisjon.

Også daglig leder i HamKam, Bent Svele, går ut mot oppførselen.

DAGLIG LEDER: Bent Svele. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er jeg den første til å beklage. Jeg synes det er trist og leit. Det er ikke sånn det skal være. Hvis folk har et anstrengt forhold til Kjetil, kan de gjerne ha det, men det skal ikke gå utover barna, som kommer på kamp for å ha det hyggelig, sier Svele til NRK.

Han sier han skal ta kontakt med familien.

Søndag kveld skal Rekdal senior i aksjon for første gang i en tellende kamp med Rosenborg. De møter Bodø/Glimt kl. 20.