Rekdal tilbake i Eliteserien: – Start trigget meg

– Start sin posisjon trigget meg. Jeg liker å jobbe med unge spillere for der er potensialet stort, sier Rekdal.

Start ligger nest sist i Eliteserien, men Rekdal ser mulighet til å få klubben på rett spor igjen.

– Tabellsituasjonen er ikke lysende, med det er kan endres på. Klubben har planer for en lengre periode og det vill jeg være med på.

Rekdal har skrevet under en kontrakt til 2020.

Ønsker å gi tilbake

– Jeg har alltid likt meg på Sørlandet og har tidligere snytt Start for seriegull, så det er på tide å gi noe tilbake, sier Rekdal som sikter til da han tok seriegull med Vålerenga i 2005 foran Start.

Etter at Rekdal ga seg i Vålerenga i 2006 gikk ferden videre til klubbene Lierse, Kaiserslautern og Aalesund.

49-åringen ble igjen ansatt som hovedtrener i Vålerenga i 2013 til Ronny Deila tok over i 2016. Rekdal gikk da over i en rolle som sportssjef, men har siden i fjor jobbet som kommentator for Eurosport.

– «Flørteprosess» som gikk begge veier

Sportslig leder i Start, Tor-Kristian Karlsen, mener Rekdal var svært lysten på et comeback til Eliteserien.

SPORTSLIG LEDER: Tor-Kristian Karlsen Foto: Sander Heggheim / NRK

– Han var glødende keen på å komme tilbake. Han skal ikke sitte og prate om fotball, han skal være ute på feltet.

– Det var en «flørteprosess» som gikk begge veier. Det er sånn det skal være når man gifter seg, sier Karlsen.

Som samtidig er klar på at det vil bli muligheter for Rekdal å gjøre endringer på spillerstallen når overgangsvinduet åpner.

– Vet hvilke knapper han skal trykke på

NRKs fotballekspert ser positivt på ansettelsen av Rekdal.

– De har gått for et «safere» kort. Start har sett forferdelig svake ut og Rekdal er en som kjenner norsk fotball godt, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Den tidligere Brann-spilleren tror Rekdal vet hva som må til for å redde Start fra nedrykk.

– Det er fortsatt mye igjen av sesongen. Han har en stor jobb foran seg, men jeg tror det kan passe han. Han kommer inn der og vil nok gjøre det enkle og har allerede noen tanker om hvilke knapper han skal trykke på, sier Torp.

Start har vært på trenerjakt siden Mark Dempsey fikk sparken etter bare ti seriekamper og seks måneder i jobben.

Mick Priest og Joey Hardarson har hatt ansvaret i Start i de to kampene etter at Dempsey ble sparket.