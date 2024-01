Rekdal til kypriotisk toppklubb

Jonas Svensson klar for storklubben Besiktas

Fotballprofilen Jonas Svensson (30) er klar for Besiktas. Overgangen skjer to dager etter at han ble løst fra kontrakten med ligarival Adana Demirspor.

Dermed fortsetter Svensson karrieren i Tyrkia. Han kom til Adana fra nederlandske AZ Alkmaar sommeren 2021.

Lørdag kveld ble Svensson løst fra kontrakten med Adana, og det ble opplyst at det var en gjensidig beslutning mellom spiller og klubb.

Den tidligere Rosenborg-backen kommer nå til en av Tyrkias største fotballklubber. Besiktas ligger for tiden på 6.-plass i superligaen, plassen foran nevnte Adana Demirspor.

Tirsdag skal Svenssons nye lag spille bortekamp mot Caykur Rizespor.

Svensson står bokført med 23 landskamper og ett mål for Norge. I tillegg har han spilt en rekke landskamper på aldersbestemt nivå. (NTB)