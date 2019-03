– IK Start har ikke presentert noe gyldig grunnlag for å nekte Rekdal å gå på jobb, sier advokat Erik Flågan.

Rekdal ble torsdag fratatt jobben som trener for Start av klubbens styre, en avgjørelse han beskrev som sjokkerende.

Ifølge VG har det kommet en lang liste med klager på Rekdal fra støtteapparatet i Start, som er bakgrunnen for at han ble fratatt trenerjobben.

Klagene skal stort sett dreie seg om manglende fokus og for lite tilstedeværelse.

Styreleder: – Enige om fritak for arbeidsplikt

I går varslet Rekdal via sin advokat at han kommer til å stille på jobb i serieåpningen, noe Starts styreleder, Monica B. Grimstad, sent fredag kveld avviste.

– Det er viktig for meg å si at vi i Start ikke har suspendert Kjetil Rekdal. Når det gjelder spørsmålet om han kommer til å lede Start i morgen, så er det vår oppfatning at det gjør han ikke, sa Grimstad fredag kveld.

Lørdag sier Grimstad at hun skal ha et møte med Rekdal før dagens kamp mot Aalesund. Hun vil foreløpig ikke kommentere Flågans utspill om at Rekdal nå varsler at han kommer til å møte opp til kampen.

Grimstad hevdet fredag at Rekdal og Start var enige om at han inntil videre ble fritatt for arbeidsplikt.

– Det stemmer heller ikke, slik det påstås, at partene i møtet torsdag morgen «ble enige» om at Rekdal inntil videre ble fritatt for arbeidsplikt. Rekdal ble tatt fullstendig på sengen av beskjeden om at han ikke lenger var ønsket til å lede laget inn mot serieåpningen, og IK Start sørget for å eskalere situasjonen gjennom raskt å sende ut pressemelding og innkalle til pressekonferanse, sier derimot Flågan i pressemeldingen.

– Rekdal er forberedt til dagens kamp

Flågan sier videre at han ikke mener at klagene som skal ha kommet mot Rekdal er av betydning.

– At Rekdal ikke var til stede på siste trening er også uten betydning. Mange managere og hovedtrenere, inklusive Ole Gunnar Solskjær, overlater tidvis siste trening til det øvrige støtteapparatet. Rekdal er en erfaren kampleder, kjent for sine kvaliteter som nettopp det, og er, som vi varslet IK Start i går, vel forberedt til dagens kamp, sier Flågan.

Kjetil Rekdal selv har også bekreftet at han er forberedt og klar til å lede laget mot Aalesund. Kampen, som er sesongåpningen i årets førstedivisjon, starter klokken 15.30.

Rekdal erstattet Mark Dempsey som hovedtrener i Start sommeren 2018, men han lyktes ikke med å holde laget opp i Eliteserien.